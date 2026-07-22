Absorción de naves industriales aumenta 125% en Monterrey

El sector inmobiliario industrial de Monterrey cerró el segundo trimestre del 2026 con un incremento de 125% trimestral en absorción bruta, es decir, el total de espacios comercializados que fue de los 295,000 metros cuadrados (m²), de acuerdo con el reporte Market View presentado por la firma CBRE.

La demanda industrial en Monterrey estuvo liderada por la manufactura diversa, que concentró 78% de la superficie en transacción, seguida por el sector logístico con 11% y el segmento de alta tecnología con 6% del total.

Las empresas con sede en Estados Unidos participaron con 29% de la absorción bruta, seguidas por Dinamarca con 23% y Alemania 11%; el periodo registró un retorno de inversiones asiáticas, que aportaron 74,000 m² a la demanda del trimestre.

Las transacciones fueron por espacios de 15,000 metros cuadrados en promedio, lo que representa un incremento de 40% respecto al trimestre anterior. “El mercado industrial de Monterrey continúa creciendo en una fase de normalización”, explicó Ramón Flores, vicepresidente de CBRE México región noreste.

Al cierre del primer semestre del año, la absorción bruta acumuló 426,000 m², que es 19.1% mayor a la registrada en los primeros seis meses de 2025, “impulsada por una serie de transacciones de mayor escala” concretadas durante el segundo trimestre del 2026.

“En conjunto, el mercado transita hacia un balance más sostenible, con mayor competencia entre propietarios y condiciones más favorables para los inquilinos”, agregó Flores.

Al inicio del año la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nuevo León fue de 1,956 millones de dólares, equivalente a 8.3% del total nacional; mientras que entre enero y mayo se registraron 38,000 nuevos puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales 52% correspondió al sector manufacturero.

Submercados

La tasa de vacancia fue de 6.8%, equivalente a 1.21 millones de m² frente a 6.9% registrado en el primer trimestre del año. A nivel de submercados, únicamente Apodaca y Ciénega de Flores redujeron su superficie disponible durante el trimestre. Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina incorporaron en conjunto 84,000 m² de espacio vacante.

La actividad de construcción alcanzó los 521,000 m², “aún dentro de un proceso de ajuste ante condiciones de mayor disponibilidad en el mercado”.