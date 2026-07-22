Argentina simplifica exportación de crudo

En línea con las políticas de desregulación que la gestión de Javier Milei encabeza desde su llegada al poder, este miércoles el Gobierno de Argentina simplificó los requisitos para exportar hidrocarburos y sus derivados. Lo hizo a través de la derogación de tres normas que establecían distintos requisitos de control para vender petróleo y GLP al exterior, las resoluciones N° 303/94, 241/17 y 175/23.

En particular, el cambio más relevante implica una transición de un sistema de permisos restrictivos a uno de libre exportación sujeta a la “no objeción” de la autoridad nacional.

Los cambios se oficializaron a través de Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía a cargo de Carmen Tettamanti, y ocurren en un momento clave para la explotación hidrocarburífera en el país, con récords diarios de producción impulsados por Vaca Muerta.

Justamente, esta misma semana se confirmó que la Argentina tuvo su mejor inicio de año histórico en cuanto a actividad petrolera: en los primeros cinco meses del 2026, la producción nacional alcanzó los 21.26 millones de metros cúbicos, alrededor de 133.7 millones de barriles. Este es el mejor número desde el inicio de la extracción de petróleo en el país, en 1907, y supera en 4.8% el récord previo de 1998.

En este contexto, el Gobierno eliminó una serie de trámites -“imposiciones burocráticas innecesarias”, según los considerandos de la norma- para facilitar la burocracia en torno a la exportación de petróleo y derivados.

La Resolución explicita que la decisión se tomó en el marco de la Ley Bases de Milei, la cual “tiende a promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y del comercio", a la vez que busca limitar “toda intervención estatal que no sea necesaria”. La Resolución 166/2026 crea el Registro de Operaciones de Exportación, donde deberán asentarse todas las notificaciones, objeciones y Constancias de Libre Exportación que se tramiten de acá en adelante para la exportación de hidrocarburos.