Con deporte se promueve el desarrollo integral; Gobierno estatal ratifica su compromiso con atletas

El gobernador Alejandro Armenta, reconoció a las y los talentos deportivos; aseguró que ya son referentes por su trayectoria.

Las y los atletas reconocen el impulso de la administración estatal y el apoyo que los ayuda a alcanzar sus sueños.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Atender los procesos disociativos a través del deporte, la cultura y el arte, son pilares fundamentales para fortalecer el tejido social, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al reconocer y felicitar a las y los atletas que destacaron en competencias nacionales como la Olimpiada Nacional, así como a los ganadores de “Por Amor al Maratón 2025”, del Premio Estatal del Deporte y del Premio Estatal de la Juventud.

El titular del Ejecutivo reiteró que para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dicha estrategia es fundamental, por ello recordó que Puebla pasó de ser un estado ajeno al deporte a ser el epicentro. Destacó el esfuerzo de las y los deportistas, ya que aseguró son el mejor reflejo de inspiración y aliento. "Solo con amor al deporte se puede llegar a dónde han llegado", aseguró el gobernador, al tiempo de señalar que son referentes por su trayectoria.

En su intervención, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby "La Bonita" Sánchez, reconoció que el gobernador Alejandro Armenta es el principal impulsor de la transformación deportiva en la entidad durante el 2025, ya que resaltó que los estímulos económicos entregados a las y los ganadores de diferentes competencias a nivel nacional fue superior a los 20 millones de pesos, una cifra nunca antes otorgada en la historia del deporte poblano.

"Es una señal de que en Puebla respaldamos el esfuerzo, la disciplina y los sueños de nuestras y nuestros atletas", puntualizó la secretaria de Deporte y Juventud, al recalcar que Puebla vive un momento extraordinario, ya que el talento deportivo está en las calles, en las escuelas y en las canchas.

Originario de Zautla en la Sierra Norte de Puebla, José Luis Zacarías fue el ganador de “Por Amor al Maratón 2025”, una competencia en la que participó por cuarta ocasión y logró el primer lugar, lo que significó un gran orgullo. Reconoció el apoyo que reciben las y los deportistas en la entidad por parte del gobernador Alejandro Armenta. "Muy bien el impulso que le da el gobernador, así nos motivamos a hacer más deporte", destacó, y dijo que la competencia hermana a atletas nacionales y extranjeros.

La mejor poblana en la competencia, Alejandra Rodríguez Machorro, desde hace 23 años inició en las competencias de atletismo, específicamente en las Olimpiadas Nacionales, es psicóloga del deporte y hoy se colocó en la cima del Maratón 2025. Mencionó que se preparó junto con sus entrenadores y familia para lograr este objetivo. "Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a dos subidas en la paz, pero era algo que traíamos en la mente". Resaltó que el apoyo que el gobernador Alejandro Armenta realiza a las y los deportistas es vital para que las y los atletas continúen con sus objetivos y carrera.

"Es muy bonito saber que todo lo que has entrenado, al final da resultados", es el testimonio de Miriam Sánchez Tapia, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, en la categoría de deportista convencional de atletismo, quien también afirma que los resultados ya se ven reflejados a nivel estatal y nacional. "Nunca se había tenido este apoyo, y me motiva tanto a mi como a los demás deportistas a dar lo mejor", aseguró al destacar los incentivos otorgados por el gobernador Alejandro Armenta.

“Gracias por apoyar nuestros sueños”, expresaron Daniela González y Vanessa Guerrero, ganadoras del Premio Estatal de la Juventud "Vicente Suárez 2025" en la categoría de Emprendimiento y Desarrollo Económico. Las estudiantes del Tecnológico Superior de Teziutlán destacaron la importancia de estos reconocimientos para fomentar el crecimiento en áreas clave como tecnología, investigación y economía. Su proyecto, Biofertilizante Sostenible-Biol promueve prácticas agroecológicas y la producción sustentable de fertilizantes orgánicos. "Nosotros creemos que son muy importantes estas convocatorias, porque nos motivan", concluyeron.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida el Maratón de Puebla 2025 como uno de los eventos deportivos más importantes del país, con el objetivo de fortalecer a la entidad como referente en competencias de alto nivel nacional e internacional.