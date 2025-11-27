Está demostrado que en Sinaloa somos una potencia en el deporte: Gobernador Rocha Moya

El mandatario estatal entregó el Premio Estatal del Deporte 2025, y adelantó que se incrementarán sustancialmente los estímulos económicos para los ganadores.

Culiacán, Sinaloa, a 27 de noviembre de 2025.- Al entregar el Premio Estatal del Deporte 2025, tanto a deportistas convencionales y deportistas paralímpicos, como a entrenadores de ambas modalidades, el gobernador Rubén Rocha Moya felicitó a los 13 galardonados con esta distinción a la que se hicieron merecedores por sus logros deportivos en este año, los cuales contribuyeron a posicionar a Sinaloa como una potencia deportiva en el país.

En el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, el mandatario estatal se reunió con los galardonados y sus familias, así como con cientos de integrantes de la comunidad deportiva, para entregar este premio, cuyo estímulo económico se incrementará de 100 mil pesos a 120 mil pesos para el primer lugar; de 15 mil pesos a 50 mil pesos para el segundo lugar; y de 10 mil pesos a 30 mil pesos para el tercer lugar, tanto en las modalidades de deportistas como entrenadores, esto con el propósito de apoyar sus carreras deportivas.

“Todas y todos ustedes son nuestra carta de presentación ante el mundo, son nuestra fuerza organizada, sintetizan y condensan la capacidad física y el talento para competir, para volar alto y para mirar lejos, son y seguirán siendo nuestro gran motivo de orgullo, felicidades a todas y a todos”, dijo el gobernador Rocha al reiterar su compromiso de seguir alentándolos para que se propongan y alcancen objetivos cada vez más altos.

Destacó que al acercarse el final de año, se han logrado muy buenos resultados en prácticamente todas las disciplinas, como lo demuestran las 189 medallas obtenidas en los Juegos Conade 2025 (lo que antes era la Olimpiada Nacional), así como las 216 medallas en la Paralimpiada Nacional, posicionando a Sinaloa como una potencia en el ámbito nacional, lo cual ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y todos los deportistas, de sus familias, de sus entrenadores, y de la política pública para hacer del deporte una práctica masiva.

“En mi gobierno hemos considerado al deporte como una política pública fundamental, para mantener y fortalecer la cohesión de nuestro tejido social; además, de nuestra misión institucional, el deporte es un derecho humano del que deben disfrutar todos y todas, sin distinción de raza, color, sexo o capacidad física”, enfatizó.

La bienvenida estuvo a cargo del director del Instituto Sinaloense del Deporte, Armando Camacho Aguilar, quien agradeció al gobernador Rocha el apoyo que le otorga al deporte, que ha convertido a Sinaloa en ejemplo de apoyo a deportistas.

“Que quede sentado el precedente que el Gobierno del Estado no ha escatimado recursos para sacar adelante a nuestros deportistas y estar promoviendo constantemente los valores, el trabajo en equipo, pero sobre todo la integración familiar, y de una sociedad que así lo reclama, porque el deporte hoy en día es lo que debemos de promover desde el seno de la familia y en cada una de las esferas gubernamentales”, dijo.

A propósito de que el máximo ganador del Premio Estatal del Deporte 2025 en la modalidad de deportista paralímpico fue el joven guasavense Luis Carlos López Valenzuela, el gobernador Rocha reiteró su compromiso de construir en Guasave un Centro de Alto Rendimiento, con instalaciones para el deporte adaptado.

Cabe destacar que mañana viernes, este talento deportivo guasavense, el joven Luis Carlos López, recibirá de manos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el Premio Nacional del Deporte 2025, en una ceremonia a celebrarse en Palacio Nacional.

El primer lugar en la modalidad de deportista convencional correspondió a Aarón Francisco Ibarra Osuna, de la disciplina de Gimnasia, originario del municipio de Culiacán, quien se hizo merecedor a un estímulo de 120 mil pesos; el segundo lugar fue para la voleibolista Andrea Félix Corrales, y el tercer sitio para Ayleen Estefanía Cuevas Guzmán, de la disciplina de Powerlifting, ambas también de la capital del estado, quienes recibieron un estímulo económico de 50 mil y 30 mil pesos respectivamente, misma cantidad que recibieron todos los segundos y terceros lugares de todas las modalidades.

En la modalidad de deportista paralímpico, el máximo honor fue para Luis Carlos López Valenzuela de la disciplina de Paraatletismo, originario del municipio de Guasave, quien también recibió su bono de 120 mil pesos; el segundo lugar correspondió a Pauleth Mejía Hernández, de la disciplina de paraatletismo, también de Guasave; y el tercer puesto fue para la recordada Norma Aurelia “La Chikis” Cázares Carrasco, que se trató de un reconocimiento póstumo que recogió su señora madre.

Cabe destacar que esta ceremonia inició con un homenaje a “La Chikis”, proyectándose un video con sus palabras y sus más recientes logros deportivos en el extranjero, donde siempre defendió con orgullo y éxito el nombre de México y de Sinaloa en particular.

El Premio Estatal de Deporte 2025, en su modalidad de entrenadores, correspondió el primer lugar a Salvador Valle Verdugo, de la disciplina de gimnasia, y originario de Culiacán; el segundo lugar a Tania Nilovna González Galindo, de la disciplina de Beisbol 5, también de la capital del estado; y el tercer lugar a Jesús Jorge Sandoval Rocha, también de Beisbol 5, de Culiacán.

En la modalidad de entrenadores paralímpicos, los primeros tres puestos fueron para Francisco Javier Galarza Meraz, de paraatletismo del municipio de Guasave; Juan Antonio Castellanos Velarde, de la disciplina de paraatletismo, originario de Concordia; y José Eduardo Corvera Ballardo, de la disciplina de paraatletismo, del municipio de Culiacán, quien fue el entrenador de “La Chikis” precisamente.

El premio en la modalidad de Institución fue para la Asociación Sinaloense de Gimnasia AC, y recibió el reconocimiento su presidente, Pedro Urtusuástegui Navarro.

En representación de los galardonados, Aarón Francisco Ibarra Osuna, el máximo ganador, dirigió un mensaje de agradecimiento, y enseguida le entregó al gobernador Rubén Rocha Moya un conjunto de pants y chamarra, conmemorativo del Premio Estatal del Deporte 2025.

“Queremos primero que nada agradecer el apoyo recibido del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del ISDE. Todos los que competimos y defendemos deportivamente hablando a Sinaloa en el ámbito local, nacional e internacional, hemos tenido las condiciones para poder dar los resultados que nos tienen dentro de los más altos estándares en todos los niveles en nuestras disciplinas deportivas”, dijo el máximo ganador del Premio Estatal del Deporte 2025.

También acompañaron al gobernador Rocha, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde; y el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.