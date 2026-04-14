Delfina Gómez lanza “Estadio de México, Destino Futbolero” con cultura, obras viales y bienestar

⁠El partido de despedida de la Selección Mexicana se jugará el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez en Toluca.

El Estado de México se declara “La Capital Mundial, del Bienestar Animal” en favor de los seres sintientes para reforzar la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar”.

El balón en tierras mexiquenses motivará a niños, jóvenes y familias a practicar más deporte y a participar en las actividades del Mundialito Social impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TOLUCA, Estado de México.– En un hecho histórico, el Estado de México será sede del partido de despedida de la Selección Nacional rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, encuentro que disputará el 4 de junio ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez, lo que posiciona a la entidad como protagonista del futbol internacional.

“Me llena de emoción compartirles que el Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido de despedida de México contra Serbia, el próximo 4 de junio. Agradezco profundamente a la Federación Mexicana de Futbol la firma de este Convenio que permite traer eventos de talla internacional a tierra mexiquense”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la presentación del partido realizada en Palacio de Gobierno.

Durante el anuncio, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, un plan de obras de movilidad, infraestructura, seguridad, turismo y desarrollo social que ya iniciaron y que serán permanentes para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno estatal impulsa la reconstrucción y modernización de vialidades como Periférico Norte, la carretera Toluca-Tenango, el Macrolibramiento y la Vialidad Mexiquense, a fin de fortalecer la conectividad con el Aeropuerto AIFA, así como obras en mercados, plazas públicas, parques y espacios deportivos en los 125 municipios.

“Somos una entidad que se está transformando, y bajo el lema Estadio de México, esta es una gran oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y la calidez que caracteriza a nuestro pueblo, pero en especial, la grandeza de nuestro Estado”, refirió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Estadio de México. Destino Futbolero” también representa un impulso para la economía local, al incrementar la actividad en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio, además de generar empleos en áreas como logística, seguridad y servicios.

De manera complementaria, se desplegarán actividades culturales, turísticas y comunitarias en todo el territorio mexiquense, incluyendo fan zones en Pueblos Mágicos, ferias, mercados, activaciones ambientales y eventos deportivos, acercando la experiencia mundialista a miles de familias.

En materia de seguridad, se implementarán operativos especiales y herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, ampliación del sistema de videovigilancia y monitoreo en rutas estratégicas, garantizando una experiencia segura para visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez declaró al Estado de México como “Capital Mundial del Bienestar Animal”, reforzando acciones como el programa “La Mejor Jugada es Adoptar”, en colaboración con el Club Deportivo Toluca, para promover el cuidado, la adopción y la protección de los seres sintientes.

Durante la justa mundialista, el Gobierno del Estado de México aprovechará que el balón estará en tierras mexiquenses para motivar aún más a niños, jóvenes y familias a practicar más deporte y a participar en las actividades del Mundialito Social impulsado por la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte del legado social de esta estrategia, el Gobierno del EdoMéx, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsa el Mundialito Social en coordinación con el Gobierno de México, fomentando la participación de niñas, niños y jóvenes a través del deporte, con eventos como el Mundialito Escolar, que ha reunido a más de 200 mil participantes.

En su intervención, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola Peñalosa, dijo que al momento la Selección ha jugado 12 partidos de futbol, de los tres restantes “el colofón de la preparación” será en la ciudad de Toluca gracias al apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a su respaldo al futbol, así como a la Selección.

Además, destacó que el Mundial de 2026 unirá a Norteamérica, una de las regiones más poderosas e integradas en materia económica y comercial, que concentra alrededor del 30 por ciento del PIB nominal mundial, con el evento deportivo de mayor audiencia global de la humanidad, lo que permitirá proyectar a México ante más de 6 billones de espectadores en todo el mundo.

Con estas acciones, el Estado de México se consolida como un destino futbolero de clase mundial, donde el deporte se convierte en motor de bienestar, desarrollo y unidad social, dejando un legado duradero para las y los mexiquenses.