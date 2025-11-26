Delfina Gómez encabeza estrategia que reduce 25% el feminicidio y 20% las agresiones contra mujeres en Edomex

La estrategia de seguridad impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez está dejando buenos resultados; en el último año, el feminicidio disminuyó 25% y las agresiones contra mujeres bajaron 20%, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La administración estatal sostiene que la protección de las mexiquenses es una prioridad y que estas reducciones responden a un trabajo sistemático y de largo aliento.

El Estado de México también reporta descensos en otros delitos de género. El hostigamiento y acoso sexual retrocedieron 18%; el homicidio doloso de mujeres cayó 14%; la violación, 10%; violencia familiar, 8%; y el incumplimiento de obligaciones alimentarias, 15% menos.

Foto: Cortesía Estado de México

A la par de estas acciones, el Gobierno del Estado de México reforzó el marco legal: hoy, el acoso sexual contra niñas y mujeres puede alcanzar penas de hasta 12 años de prisión, una medida con la que se busca inhibir la reincidencia y garantizar un mayor acceso a la justicia. Este esfuerzo se complementa con la firma de un reciente acuerdo federal que actualiza protocolos de actuación y mejora la coordinación en casos de violencia.

En territorio, la Policía de Género mantiene presencia con el Operativo Violeta con 140 despliegues en 26 municipios con patrullajes, atención de emergencias y campañas de información dirigidas a mujeres y adolescentes, acciones que han beneficiado a más de 48 mil personas. En la administración de la Maestra Delfina Gómez, estos resultados evidencian que una estrategia sostenida, bien coordinada y enfocada en la prevención puede traducirse en mayor seguridad y tranquilidad para las mexiquenses.