Pemex-Petrobras, ¿qué nos pasó en los últimos 22 años?

En 2004, Petróleos Brasileiros producía 1.57 millones de barriles de petróleo diarios. Ese año, Petróleos Mexicanos produjo 3.38 millones de barriles. Veintidós años después, los papeles se han invertido. A mediados de 2026, Petrobras produce 3.2 millones de barriles diarios equivalentes. Pemex promedia 1.65 millones de barriles por día.

¿Cómo explicar el desplome de Pemex y el ascenso de Petrobras en este periodo? Hay factores geológicos y otros relacionados con la gestión de las empresas. En México, tenemos el agotamiento de Cantarell, el mayor campo petrolero de la historia mexicana, que llegó a producir 2 millones de barriles diarios y ahora produce menos de 113,000 barriles diarios. No hubo nada que lo sustituyera. En el caso de la empresa brasileña, su incremento de producción está relacionado con la colocación en Bolsa de una parte de su capital y con su experiencia exitosa en la exploración y explotación de los campos en aguas profundas, de donde obtiene más de 90% de su producción.

Pemex sigue siendo la mayor empresa de México, pero ha dejado de ser el mayor contribuyente a las finanzas públicas. Tuvo pérdidas de 780,000 millones de pesos en 2024 y de 45,202 millones en 2025. Está recibiendo apoyos del Gobierno de 19,000 millones de pesos mensuales en 2026. Son un poco más de 600 millones de pesos diarios y un riesgo para la calificación de la deuda soberana del Gobierno mexicano, advierten las agencias calificadoras.

Petrobras se ha convertido en la mayor empresa energética de América Latina, pero no es un monopolio en su país de origen. Hay empresas privadas con las que compite y colabora, que en conjunto producen más de un millón de barriles diarios. Petróleos Brasileiros ganó 6,300 millones de dólares en 2024 y 19,600 millones de dólares en 2025. La brasileña rebasó a Pemex, pero también a PDVSA, que el chavismo convirtió en un cadáver. Petrobras tiene producción en ocho países, incluyendo Angola y Estados Unidos. Su plan de inversiones para el periodo 2021-2030 asciende a 415,000 millones de dólares e incluye la expansión de sus fronteras de exploración, hacia otros países y regiones.

Petróleos Mexicanos es 100% propiedad del Gobierno mexicano. Durante muchos años participó activamente en los principales mercados, pero no colocó acciones, sino deuda. En la actualidad, tiene un pasivo financiero de 79,000 millones de dólares y deudas con proveedores cercanas a los 375,000 millones de pesos.

Petrobras empezó a colocar acciones en Bolsa en el año 2000 y en 2010 realizó una emisión masiva adicional de 70,000 millones de dólares, en la Bolsa de Nueva York y en la bolsa brasileña. El Estado brasileño posee 36.61% de las acciones de la empresa. El resto pertenece a accionistas minoritarios y a fondos de pensiones, principalmente brasileños.

Son dos empresas que pregonan el nacionalismo energético, pero lo practican de modo diferente. ¿Cuál es la diferencia entre emitir deuda y colocar acciones? Para fines prácticos, cuando una empresa pone una parte de su capital en la Bolsa adquiere compromisos con los accionistas que son más estrictos de los que corresponden a un emisor de deuda. Para las empresas que cotizan en Bolsa, son más exigentes los requisitos en lo que se refiere a rendición de cuentas, la ejecución de los planes anunciados y la profesionalización de los cuadros directivos.

Creo en la disciplina de los mercados, no como dogma, sino como mecanismo de control frente a las mentiras públicas y privadas. Hay que recordar que AMLO prometió en 2018 que Pemex estaría produciendo 2.6 millones de barriles diarios al terminar su sexenio. La entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, comenzó la refinería de Dos Bocas diciendo que costaría 8,000 millones de dólares y refinaría 340,000 barriles. Costó cerca de 20,000 millones de dólares. Está refinando 147,500 barriles diarios... cuando trabaja.

Estamos hablando ahora de Pemex y Petrobras porque han firmado un amplio convenio de colaboración. Se trata de explorar oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas; revitalización de campos maduros; procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Busca también intercambiar experiencias en marcos regulatorios.

¿Servirá este acuerdo para acelerar los cambios que Pemex necesita? Ojalá. El nuevo director, Juan Carlos Carpio, tiene uno de los mayores retos que pueda haber en la industria petrolera a nivel mundial: revivir a un gigante que está en terapia intensiva, pero no tiene dinero ni para pagar las cirugías que necesita.

Petrobras es un socio interesante, pero no hay que confundirnos. No viene a regalarnos nada. Es una corporación eficiente que parece tener un plan para aumentar su presencia en México. En el Golfo de México, puede haber un gana-gana porque Petrobras es líder mundial en tecnología de aguas profundas y ultraprofundas. Allí puede haber campos muy ricos que Pemex no podría explorar solo. Avanzar en el Golfo con una alianza brasileño-mexicana puede ser una provocación para Trump y los amigos MAGA que lo acompañan. Es un riesgo, pero más vale tomar riesgos por esto que por defender a los indefendibles.