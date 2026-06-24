Malabarista

Las cámaras empresariales en Nuevo León se manifestaron contra la intención de legisladores de MC, PRI y PAN para ampliar la posibilidad de que el gobernador Samuel García, se pueda separar hasta seis meses del cargo sin solicitar licencia. Consideran que detrás hay intereses partidistas rumbo a la elección del 2027, lo cual genera incertidumbre entre la sociedad.

Tren

El Conalep y el TecNM firmaron un convenio que permitirá el libre tránsito académico de sus estudiantes hacia la educación superior, reconociendo sus competencias profesionales. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el acuerdo busca garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes, alineándose con el Bachillerato Nacional impulsado por la presidenta. El programa iniciará como fase piloto en la Ciudad de México.