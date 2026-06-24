Sheinbaum recibe a buscadoras en privado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las críticas con relación a que no quiere recibir a las madres buscadoras, pues sostuvo que sí lo hace, pero de manera privada, ya que considera que no deben utilizarse con fines mediáticos.

"Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Estas declaraciones se dan luego de que fuera criticada por recibir en Palacio Nacional a distintos personajes como el pato Merlín y no a colectivos que le han exigido un encuentro como las madres buscadoras.

"Con grupos no, con personas, cuando estoy fuera y cuando estoy aquí”, añadió la mandataria desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Incluso, la presidenta defendió que recibe "un caso, otro caso, otro caso de casos muy difíciles y muy dolorosos; evidentemente recibo de manera personal aquí también y fuera de la ciudad, cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario”.

Asimismo, sobre las exigencias que hacen las madres buscadoras y otros colectivos, la presidenta enfatizó que se les da una atención coordinada directamente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez.

“La recepción de grupos de colectivos la hace de manera extraordinaria. Rosa Isela Rodríguez y Arturo Medina y la compañera de la comisión de búsqueda. Ella se reúne cada 15 días. Lo hace muy bien, muy, muy bien”, agregó.

En este contexto puso como ejemplo lo sucedido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también exigieron una reunión con ella sin que pudiera concretarse.

"Vamos a poner otro caso: el caso de la CNTE, no necesita la presidenta estar resolviendo todos los problemas si se atienden bien, ah, ¿hay un problema de ‘oye, no me atendió bien esta persona y necesito ver a la presidenta? Ya vemos cómo los atendemos, pero para eso hay un gabinete”, argumentó.

Finalmente, la mandataria también criticó a quienes la cuestionan por no atender de manera pública a víctimas, ello al advertir que lo que buscan es mostrarla como una persona que no es humanista.

"Quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas, atiendo incluso víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres, de manera personal”, enfatizó.