¿Un embajador indiscreto?

Sin la notoriedad mediática de su antecesor, Ken Salazar impuso su sello personal como embajador de Estados Unidos en México con su inseparable sombrero vaquero y, sobre todo, el uso indiscriminado de su derecho de picaporte en Palacio Nacional.

Ganadero y agricultor de Colorado, Salazar fue fiscal general y senador en su estado, antes de convertirse en secretario del Interior en la administración Obama. Una década después, Joe Biden lo envió a la Ciudad de México. Aquí vivió cuatro años.

Acababa de cumplir 71 años, hace tres meses, cuando entregó a sus editores Borderlands. Mi lucha por una América Inclusiva, su libro de memorias. Su estancia en México y las intermitencias de su trato con el presidente Andrés Manuel López Obrador eran un capítulo inexcusable.

La primicia dominical, en el diario Reforma, generó polémica. Salazar refiere un diálogo con un “prominente empresario, amigo y confidente del presidente”.

El susurrador ocasionalmente también buscaba dar consejos al representante diplomático. Y le confió que AMLO había cambiado en el ejercicio del poder. “Está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo”, le compartió en el verano del 2024. “como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera 'soltar la sopa' sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”.

Esa anécdota desató la polémica, pero es una de las “muchas historias reales en este libro sobresaliente, con el color y el drama que solo la experiencia vivida puede aportar”, resumió el senador John Hickenlooper.

Al menos una docena de personalidades estadounidenses han tenido acceso a Borderlands. Es un “relato conmovedor, profundamente significativo, que ofrece numerosas reflexiones y evidencia su arraigado compromiso con los mejores ideales de Estados Unidos”, describió el representante Joe Neguse.

“Ken Salazar ha dedicado su vida a contar la verdad sobre la frontera y las personas que la consideran su hogar”, reconoció la actriz Eva Longoria. “Su libro rinde homenaje a la historia, la cultura y la resiliencia de los mexicoamericanos y nos recuerda que nuestras historias son esenciales para la historia de Estados Unidos”.

La identidad, el poder y la pertenencia son las líneas que Ken Salazar cruzó para escribir sus memorias —resumió por su parte el representante Jason Crow— que constituyen un relato urgente de algunos de los retos más complejos en materia de inmigración y seguridad nacional.

Los ejemplares de la primera edición de Bordelands estarán disponibles en las librerías de Estados Unidos, el próximo 28 de julio. Y en español, dos meses después, bajo los auspicios de la casa librero-editora de Miguel Ángel Porrúa.

Entonces, Salazar comenzará una gira por las principales ciudades de Estados Unidos y México para presentar sus memorias y la plataforma Borderlands, para lanzar una nueva alianza americana que busca fortalecer la prosperidad, la seguridad y el liderazgo global de la región.

Efectos secundarios

CONTENCIÓN. En el primer semestre del 2026, la efectividad operativa de la estrategia de seguridad desplegada en Puebla logró frenar el robo de hidrocarburos. Entre el 1 de enero y el pasado 15 de junio fueron localizadas e inhabilitadas 303 tomas clandestinas (frente a las 164 detectadas en el mismo periodo de 2025) y se recuperaron más de 2.7 millones de litros de hidrocarburos, con la captura de 192 personas relacionadas con este delito y el aseguramiento de 1,101 contenedores, más de 323,000 kilogramos de gas LP, 3, 208 metros de manguera de alta presión y 560 vehículos. La mesa interregional para la construcción de la paz, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, ha desplegado una estrategia de inteligencia y coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, que ha permitido disminuir la incidencia delictiva.