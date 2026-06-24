Sufre uno de ocho adolescentes abuso sexual en línea

Un estudio presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ECPAT International e Interpol reveló que 1.6 millones de adolescentes en México sufren cada año explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales, lo que representa a uno de cada ocho menores usuarios de Internet en el país.

La investigación, denominada Disrupting Harm México y realizada entre 2023 y 2024, evidenció que estos delitos no ocurren de forma exclusiva en la esfera virtual. En casi dos de cada tres casos, las víctimas conocían a sus agresores, quienes eran principalmente amistades, parejas o familiares directos, vinculando los entornos digitales con los presenciales.

El representante de Unicef en México, Fernando Carrera, afirmó que este abuso constituye una amenaza creciente, silenciosa y en expansión que permanece fuera del radar público. Añadió que la evidencia aporta información oportuna para el diálogo nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la protección infantil.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, señaló que la infancia mexicana ya vive en línea. Explicó que la responsabilidad institucional no consiste en alejar a los menores de estos espacios, sino en garantizar que puedan desarrollarse en ellos de manera segura, protegida y libre de violencia.

Villavicencio Ayala destacó que los resultados de la investigación permiten comprender mejor los riesgos e identificar acciones coordinadas entre el Estado, las familias, comunidades educativas, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas. Enfatizó que detrás de cada cifra existe una realidad humana con historias de vulneración.

El análisis estadístico detalló que 67% de los incidentes ocurrieron exclusivamente en línea a través de redes sociales. Asimismo, 64% de los afectados conocía al agresor. Frente a esto, las víctimas presentaron 15 veces más probabilidades de autolesionarse en comparación con quienes no sufrieron violencia.

A pesar de la gravedad, 32% de los adolescentes no contó lo sucedido por vergüenza, miedo o desconocimiento de a quién acudir, mientras que menos de 1% de los casos se denunciaron ante la policía. Ante ello, el organismo internacional reiteró su disposición para construir un marco normativo integral.

Finalmente, la iniciativa global financiada por Safe Online busca promover una mayor responsabilidad de las plataformas digitales en la detección y eliminación de contenidos de abuso, mediante medidas de seguridad por diseño que garanticen entornos virtuales más seguros para la niñez.