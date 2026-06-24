PAN pospone definición de alianzas para septiembre

Será hasta septiembre próximo cuando se definirá si habrá alianza electoral del PAN con otros partidos políticos rumbo a los comicios de junio del 2017, cuando se renovará la Cámara de Diputados y 17 gobernadores, afirmó Kenia López Rabadán.

La discusión al respecto, explicó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y militante panista, se realizará “en la Comisión Permanente, en los cuerpos colegiados que el propio PAN tiene para definir si vamos o no vamos en una alianza con otros partidos”.

En entrevista colectiva en la Cámara de Senadores, dijo que “la prioridad hoy” es el fortalecimiento interno de Acción Nacional.

“Me parece una gran, gran decisión del Comité Ejecutivo Nacional y del presidente nacional Jorge Romero Herrera, porque para poder buscar una alianza con alguien más lo que necesitas es estar fuerte tú como partido y en eso estamos trabajando todos los días”.

Ante la insistencia respecto de la posibilidad de que la oposición concrete una alianza en los estados donde habrá renovación de la gubernatura para intentar vencer al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respondió:

“Es una discusión que daremos en su momento y que evidentemente tendrá que pasar por, pues, estas definiciones que decía yo, son colegiadas, no es una sola persona, no es una sola posición, claro habrá que analizar en cada región del país, en cada estado; pero, para mí hoy es obligado decir y es importante decir: necesitamos como PAN fortalecernos, abrir como lo estamos haciendo, las puertas a la ciudadanía, decirle a las y los mexicanos de bien que quieren trabajar y que quieren construir un mejor país: ‘aquí está el Partido Acción Nacional, sean bienvenidos y bienvenidas’”.

Panorama interno

Al interior de su partido, reveló, hay voces a favor y en contra de las coaliciones electorales.

“Esa discusión la daremos, no es en este momento procesal’’, dijo al reiterar que hoy lo importante es que “el PAN le apueste a los panistas, a los principios del PAN…’’

Sobre la contienda interna de Morena y sus aliados del PVEM y PT para definir a quienes serán los candidatos a las gubernaturas que estarán en juego el próximo año, llamó a que “no haya uso de recursos públicos” y no se viole la ley electoral; “eso se tiene que vigilar, evidentemente, con toda precisión en todo el país”, dijo.

A pregunta expresa sobre si considera que lo que está haciendo el partido oficial para seleccionar a sus candidatos a gobernadores viola la ley electoral por incurrir en actos anticipados de campaña, explicó que cada partido político “tiene derecho a fijar sus propias reglas”.