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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 9 de julio del 2026.

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Redacción El Economista

Rueda de la fortuna

Conagua apuesta 2,400 millones de pesos a la presa El Novillo para apagar la sed crónica de La Paz, una de las zonas con mayor estrés hídrico del país. El proyecto de la administración federal promete el combo completo: acueducto, potabilizadora y abasto para 250,000 habitantes. Una millonaria inversión que busca saldar una deuda histórica y blindar el futuro de un desierto que, francamente, ya no aguanta más promesas secas.

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