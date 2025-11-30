Critica Ejecutivo campaña en redes vs gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó una campaña en redes sociales contra su gobierno por las medidas que ha tomado su corriente política en aumento del salario y programas sociales.

En el marco de la reinaguración de un hospital en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cuernavaca, Morelos, comentó que la campaña es impulsada incluso desde el extranjero.

“Va a seguir aumentando el salario mínimo. Por eso, cuando viene toda esta andanada, estas campañas en redes sociales contra la Transformación, muchas de ellas promovidas desde aquí, desde los conservadores, y muchas, muchísimas, traídas desde fuera, de aquellos que no quieren que haya gobiernos en el mundo que defiendan a su pueblo.

“Cuando vienen todas estas campañas, lo único que hacen es fortalecernos, fortalecernos y decir: ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México! ¡Que vivan los derechos del pueblo de México!”, arengó,

Programas

Para el 2026 Sheinbaum indicó que se prevén destinar un billón de pesos a programas sociales.

Estos recursos, ahondó llegan a 32 millones de familias en el país sin intermediarios.

“¿Y apoyos para qué? Para poder nivelar las desigualdades”, sostuvo.

Hospital

El director General del ISSSTE, Martí Batres, comentó que el Hospital General Dr. Carlos Calero Elorduy, que fue rehabilitado comenzará desde hoy funciones.

Batres indicó que el hospital fue cerrado en 2010, para 2020 fue usado para atender la pandemia de Covid-19 pero volvió a cerrar.

“El Hospital Calero, ya reabierto, va a arrancar con 436 claves médicas, o sea, va a arrancar con 100 por ciento de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel. Mañana (hoy) lunes empezarán a funcionar servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopía, traumatología, imagenología, laboratorio, servicios de transfusión, urgencias, corta estancia, gobierno, enseñanza, archivos, almacenes, farmacia y trabajo social”, dijo.