Coordinación institucional fortalece la agenda de protección de la infancia en Nayarit

Autoridades estatales encabezaron la Primera Sesión Ordinaria 2026 del SIPINNA para dar seguimiento a las acciones en favor de niñas, niños y adolescentes.

Tepic, Nayarit; 4 de agosto de 2026.-El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, presidieron la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reafirmando el compromiso de fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el desarrollo integral de la infancia y adolescencia.

En el encuentro, la secretaria ejecutiva del SIPINNA Nayarit, Xóchitl María Estrada Ornelas, presentó el informe de actividades del organismo, resaltando la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para ampliar las acciones de protección y atención a este sector.

En su mensaje, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero hizo un llamado a consolidar gobiernos con visión humanista, comprometidos con la protección de la infancia y la construcción de una sociedad más justa y segura.

“Yo les preguntaría a ustedes, y digamos en voz alta, teniendo como testigos presenciales a las niñas y niños y adolescentes. ¿Queremos acabar con la delincuencia que nos afecta, sí o no? Sí, queremos acabar con ella. Tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Esta situación nos enfrenta a situaciones difíciles, pero no hay testigo más difícil que nuestra conciencia cuando se atropella a un niño o a una niña. Tenemos que hacer gobiernos congruentes, humanistas, serios, transparentes, que no busquen risas, que busquen felicidades, que no busquen euforias, que encuentren la paz dentro de sí mismos”, expresó.

La doctora Beatriz Estrada Martínez señaló que mantener una coordinación efectiva entre las instituciones contribuye a garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, con entornos protectores y oportunidades para su crecimiento.

Con esta sesión se fortalecen los mecanismos de coordinación interinstitucional para mantener a la niñez y adolescencia como una prioridad de la agenda pública estatal.