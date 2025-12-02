Consolida Tamaulipas inversión histórica en infraestructura hídrica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha autorizado para Tamaulipas una inversión sin precedentes destinada al fortalecimiento de su infraestructura hidráulica, impulsando obras estratégicas que garantizan el abasto, modernizan los sistemas de riego y mejoran el manejo del recurso en los 43 municipios del estado.

Así lo informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien señaló que tan solo para los Distritos de Riego 025 y 026, ubicados en la zona norte, se cuenta con una inversión cercana a los 7,300 millones de pesos, lo que representa una inyección de recursos nunca antes registrada para el campo tamaulipeco.

Asimismo, destacó la asignación de 1,800 millones de pesos para la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, obra que garantizará el suministro de agua potable para Ciudad Victoria, atendiendo una demanda histórica de la población y fortaleciendo la seguridad hídrica de la capital tamaulipeca.

El funcionario añadió que existen inversiones tripartitas entre la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado de Tamaulipas encabezado por Américo Villarreal Anaya y los propios usuarios, destinadas a fortalecer y modernizar la infraestructura de unidades y distritos de riego. Estas acciones representan alrededor de 300 millones de pesos y permitirán ahorrar volúmenes significativos de agua para su posterior uso en el consumo humano.

En suma, se trata de una inversión multianual superior a los 8 mil millones de pesos, programada para ejecutarse entre 2025 y 2027 a través de diversos programas orientados a mejorar el manejo del agua en todo el territorio estatal.

Finalmente, Quiroga Álvarez recordó que en 2023 se suscribió un acuerdo de colaboración entre la CILA, el NADBank, Conagua, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, COMAPA y el Gobierno del Estado, que contempla una inversión cercana a los 100 millones de dólares para la rehabilitación de la PITAR Nuevo Laredo. Destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya supervisó recientemente los avances del proyecto, constatando el progreso de una obra estratégica para el saneamiento del Río Bravo y la mejora sustancial en la calidad del agua tratada, con beneficios directos para la población y el medio ambiente.