Conoce las celebraciones y efemérides de noviembre 2025

En México, noviembre es un mes de gran importancia porque celebramos el Día de Muertos, tradición que data de la época prehispánica hasta nuestros días y que mostramos al mundo con orgullo a través de un altar que honra a los que se han ido a por medio de nuestra gastronomía para invitarlos a regresar.

Es el onceavo mes del año en el calendario gregoriano y su nombre proviene de novem (‘nueve’, en latín), porque en el calendario romano ocupó el puesto número nueve. También es de gran importancia en el campo porque se juntan la siembra con las cosechas.

Los cultivos se protegen porque ya nos encontramos cerca del invierno y deben de cuidarse de las bajas temperaturas que pueden afectar sus primeras etapas de desarrollo.

Efemérides

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

2 de noviembre: Día de los Muertos.

12 de noviembre: Día Nacional del Libro / Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

18 de noviembre: Se erigen el Distrito Federal y el estado de Coahuila, en 1824 y 1868 respectivamente.

20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

22 de noviembre: Día del Músico.

Fechas de calendarios generales

1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo.

3 de noviembre: Día Mundial del Sándwich.

4 de noviembre: Día Internacional del Marketing.

4 de noviembre: Día de la UNESCO.

11 de noviembre Día del Soltero.

13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad / Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica.

16 de noviembre: Día Internacional del Flamenco.

19 de noviembre: Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

21 de noviembre: Día Mundial de la Pesca.

26 de noviembre:

Día Mundial del Olivo.

27 de noviembre: Black Friday.

30 de noviembre: Día del Influencer / Cyber Monday.

Días internacionales

Estos son los días internacionales que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marca en su calendario: