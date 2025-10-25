Lectura 4:00 min
Conoce las celebraciones y efemérides de noviembre 2025
Una de las tradiciones que tal vez es la más importante para los mexicanos, se encuentra al inicio de este mes: el Día de Muertos.
En México, noviembre es un mes de gran importancia porque celebramos el Día de Muertos, tradición que data de la época prehispánica hasta nuestros días y que mostramos al mundo con orgullo a través de un altar que honra a los que se han ido a por medio de nuestra gastronomía para invitarlos a regresar.
Es el onceavo mes del año en el calendario gregoriano y su nombre proviene de novem (‘nueve’, en latín), porque en el calendario romano ocupó el puesto número nueve. También es de gran importancia en el campo porque se juntan la siembra con las cosechas.
Los cultivos se protegen porque ya nos encontramos cerca del invierno y deben de cuidarse de las bajas temperaturas que pueden afectar sus primeras etapas de desarrollo.
Efemérides
- 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- 2 de noviembre: Día de los Muertos.
- 12 de noviembre: Día Nacional del Libro / Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.
- 16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
- 18 de noviembre: Se erigen el Distrito Federal y el estado de Coahuila, en 1824 y 1868 respectivamente.
- 20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.
- 22 de noviembre: Día del Músico.
Fechas de calendarios generales
- 1 de noviembre: Día Mundial del Veganismo.
- 3 de noviembre: Día Mundial del Sándwich.
- 4 de noviembre: Día Internacional del Marketing.
- 4 de noviembre: Día de la UNESCO.
- 11 de noviembre Día del Soltero.
- 13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad / Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica.
- 16 de noviembre: Día Internacional del Flamenco.
- 19 de noviembre: Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
- 21 de noviembre: Día Mundial de la Pesca.
- 26 de noviembre:
- Día Mundial del Olivo.
- 27 de noviembre: Black Friday.
- 30 de noviembre: Día del Influencer / Cyber Monday.
Días internacionales
Estos son los días internacionales que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marca en su calendario:
- 2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
- 5 de noviembre: Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis.
- 6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
- Del 9 al 15 de noviembre: Semana Internacional de la Ciencia y la Paz.
- 10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
- 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes.
- 16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia / Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.
- Del 18 al 24 de noviembre: Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos.
- 18 de noviembre: Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación.
- 19 de noviembre: Día Mundial del Retrete.
- 20 de noviembre: Día de la Industrialización de África / Día Universal del Niño.
- 21 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía / Día Mundial de la Televisión.
- 24. Día Mundial de los Gemelos Unidos.
- 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- 26 de noviembre: Día Mundial del Transporte Sostenible.
- 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino / Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química.