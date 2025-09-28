Octubre 2025: conoce las conmemoraciones y datos curiosos

Octubre es el décimo mes en el calendario gregoriano, tiene 31 días y se le llama así porque su nombre proviene de la palabra latina “octo” que significa "ocho", posición que ocupaba en el antiguo calendario romano, que comenzaba en marzo.

Aunque el calendario cambió, así como la posición de octubre, su nombre se conservó. También se le asocia con el otoño, estación que tiene sus cambios más visibles en esta temporada, como el descenso de la temperatura ambiental, marcando una drástica diferencia entre la temporada veraniega con la que comienza.

El otoño es la época perfecta para sembrar hortalizas (lechuga, acelgas, zanahorias, rábanos y espinaca) debido a que son resistentes a las temperaturas bajas de este mes, ya que no se convierten en heladas. En México, se intensifica la cosecha de nuez en Chihuahua.

Asimismo, comienza a florecer la caléndula, considerada la flor natal de octubre; también abunda en la primavera, pero es hasta el décimo mes del año que abunda en su versión “hierba del sol”, nombrada así por sus tonalidades amarillas, doradas y rojizas, una coloración que se adapta al otoño.

A la caléndula se le atribuyen propiedades medicinales y curativas, además de que se usa en decoraciones y es resistente y adaptable, por lo que no requiere de muchos cuidados.

Conmemoraciones en México

04 de octubre de 1824: Se promulga la primera Constitución Federal de la República.

05 de octubre de 1910: Francisco I. Madero suscribe el Plan de San Luis.

10 de octubre: Día Nacional de las Cactáceas.

12 de octubre de 1492: Llamado también "Día de la Raza".

15 de octubre de 1521: Es sometido a tormentos Cuauhtémoc por Hernán Cortés para que revele la ubicación del tesoro del señorío de la gran Tenochtitlán.

17 de octubre de 1953: La mujer mexicana adquiere igualdad de derechos que los hombres, ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

19 de octubre de 1970: Muere Lázaro Cárdenas del Río, general y político que fue presidente de México durante 1934-1940.

22 de octubre de 1814: Se promulga el acta de la Constitución de Apatzingán.

Fechas de calendarios generales

01 de octubre: Día Internacional del Café.

02 de octubre: Día Mundial de la No Violencia.

03 de octubre: Día Mundial de la Sonrisa.

04 de octubre: Día Mundial de los Animales.

05 de octubre: Día Mundial de los Docentes.

06 de octubre: Aniversario de Instagram / Día Mundial del Hábitat.

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental / Día del Mejor Amigo / Día Mundial del Huevo.

13 de octubre: Día Mundial del Cacahuate.

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

19 de octubre: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

20 de octubre: Día Internacional del Chef.

21 de octubre: Día Mundial del Ahorro de Energía.

24 de octubre: Día Internacional Contra el Cambio Climático.

25 de octubre: Día Mundial de la Pasta.

28 de octubre: Día Mundial de la Animación.

31 de octubre: Halloween / Día Mundial de las Ciudades.

Días internacionales de la ONU

Estos son las conmemoraciones que marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su calendario:

01 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad.

02 de octubre: Día Internacional de la No Violencia.

03 de octubre: Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

04 al 10 de octubre: Semana Mundial del Espacio.

05 de octubre: Día Mundial de los Docentes (UNESCO).

06 de octubre: Día Mundial del Hábitat.

07 de octubre: Día Mundial del Algodón.

09 de octubre: Día Mundial del Correo.

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental (OMS).

11 de octubre: Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA) / Día Internacional de la Niña / Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA).

13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.

24 al 30 de octubre: Semana del Desarme.

24 al de 31 octubre: Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional.

24 de octubre: Día de las Naciones Unidas / Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.

27 de octubre: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

31 de octubre: Día Mundial de las Ciudades.

¿Tendremos puentes?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 31 de octubre es día de Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva, una jornada donde los docentes de Educación Básica tienen un taller para reflexionar y decidir sobre su práctica educativa, además de una planeación y ejecución de las estrategias pedagógicas que ocuparán con sus alumnos.

No es un puente oficial, sin embargo, el día del Consejo Técnico los estudiantes o asisten, sólo los maestros, por lo que los estudiantes podrán tener un fin de semana largo.