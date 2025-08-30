Septiembre: Festivos y celebraciones

Aunque septiembre es el noveno mes del año, el nombre significa "séptimo mes", cuyo origen proviene del latín septem ("siete"), un nombre que representa su posición original en el calendario romano. Sin embargo, pese a que el calendario fue modificado al adicionarle enero y febrero al comienzo, el nombre se conservó por tradición.

En México se caracteriza porque conmemoramos la independencia del país, dándonos la oportunidad de mostrar nuestra gastronomía gracias a la disponibilidad de los productos con los que se cuenta en la temporada.

En las fiestas patrias degustamos desde alimentos elaborados hasta diferentes antojitos como sopes, tamales, pambazos, tostadas, quesadillas, pozole y los característicos chiles en nogada.

También pasamos de los días calurosos a las frescas brisas y la lluvia que queda en el otoño, estación a la que cambiaremos en el equinoccio del día 23 de este mes, siendo el segundo del año.

Efemérides en México

4 de septiembre de 1969: Se inauguró la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

Fechas de calendarios generales

1 de septiembre: Día Mundial de la Dactiloscopía.

Días internacionales de la ONU

Estas son las fechas internacionales que están marcadas en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

5 de septiembre: Día Internacional de la Beneficencia.

¿Habrá puentes?

El martes 16 de septiembre no habrá clases porque es el aniversario del inicio de la Independencia de México, aunque no es un fin de semana largo oficial; en tanto, el viernes 26 de septiembre habrá sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), y cuando se realizan estas reuniones, los estudiantes no tienen clases, por lo que disfrutarán de un fin de semana largo.