Conagua destaca recuperación de 1,475 m3 con el Acuerdo Nacional por el Agua

En el marco de la Convención y Expo ANEAS, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha realizado más de 3,900 visitas de inspección, con alrededor de 490 clausuras y suspensiones, gracias en parte al portal de denuncias ciudadanas.

Estos esfuerzos han permitido recuperar 1,475 millones de metros cúbicos por sanciones administrativas, que se suman a los 3,000 millones de metros cúbicos recuperados mediante el acuerdo nacional.

Giovanny Melgar Hernández, subgerente de Coordinación y Seguimiento de la dependencia federal destacó que más del 70% del agua del país es consumida por el sector agrícola, mientras que la industria y la generación eléctrica utilizan 9% y el uso público urbano apenas entre 9 y 15%. Recordó que estos datos reflejan “la magnitud del reto hídrico” y la necesidad de una colaboración intersectorial.

Además, detalló que el programa de regularización permitirá ordenar 65,000 títulos de concesión, lo que beneficiará principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas.

Por otro lado, anunció que la nueva ventanilla única digital para trámites de concesiones y prórrogas cuenta con un avance del 90% y se prevé que en enero de 2026 opere completamente con al menos siete trámites integrados en una sola plataforma.

El funcionario también presentó metas en materia de tecnificación agrícola: 200 mil hectáreas serán modernizadas durante el sexenio, el doble que en la administración pasada. Con ello se estima recuperar hasta 2,800 millones de metros cúbicos, equivalentes a tres veces el consumo anual de agua de la Ciudad de México.

Melgar subrayó que el Acuerdo Nacional ha permitido alinear inversiones del sector privado, que en algunos casos operaba de manera aislada.

Entre los proyectos mencionados están la restauración ecológica en el río Lerma–Santiago financiada por empresas como Envases, la recolección y destino final de neumáticos en colaboración con Michelin y la instalación de sistemas de riego tecnificado en ejidos de Morelos con apoyo de Rotoplas.

“La restauración de ríos, la tecnificación del campo, la digitalización de trámites y la adaptación al cambio climático son tareas que nadie puede hacer solo”, afirmó.

También, añadió que el eje rector del gobierno federal en materia hídrica se sustenta en cuatro pilares: soberanía hídrica, justicia y acceso al agua, adaptación climática y gestión integral y transparente.

El funcionario de la Conagua aseguró que el acuerdo también obliga a los sectores involucrados a mantener una campaña permanente de concientización sobre el ahorro, uso y reúso del agua, para enfrentar el estrés hídrico y garantizar disponibilidad para las generaciones futuras.