Conagua advierte de lluvias intensas durante esta noche en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca

La Comisión Nacional del Agua pronosticó para las próximas horas lluvias intensas en el norte de Oaxaca, así como en las regiones de las sierra alta de la Huasteca, Hidalgo, en el Valle Serdán de Puebla, y en regiones de Veracruz.

Estas condiciones son ocasionadas por el frente frío número 16 que se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, así como el norte de la península de Yucatán su masa de aire polar asociada y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también se preveen precipitaciones muy fuertes en Quintana Roo, el noroeste de Chiapas, oeste de Tabasco, y la región dse Tehuacán-Sierra Negra Puebla.

La dependencia consideró ambiente de frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Pronóstico meteorológico para este viernes 28 de noviembre

La zona norte de México será la principal área en donde la mañana de este viernes 28 de noviembre habrá temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Recomendaciones por frío intenso

Ante las bajas temperaturas pronosticadas, se exhorta a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.