CNTE y gobierno desvían la atención de problemas graves en el sector educativo, advierten especialistas

Una vez que las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México y en el interior del país atrajeron la atención hacia la educación, sería valioso reflexionar sobre la caída de las coberturas educativas, la reducción del presupuesto para ese sector, el desconocimiento sobre cómo va la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y la corrupta relación del gobierno con los sindicatos, plantean expertas en política pública sobre educación, consultadas por este periódico.

Para la directora de Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero, María Teresa Gutiérrez Cortés, las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los desatinos de la autoridad con decisiones como la de adelantar el cierre del ciclo escolar actual —que posteriormente decidió recular—, así como la accidentada implementación de la NEM, evidencian que estamos ante una grave crisis de planeación en el sector educativo mexicano”.

Lo delicado es que estamos tomando decisiones sin tomar en cuenta los intereses superiores de las niñas y los niños, entre los que debería estar, en primer lugar, que aprendan en la escuela, recalca.

A su vez, la catedrática la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Villapando Hernández, subraya que tenemos una lista de problemas relacionados con la educación que no se discuten por estar atendiendo el jaloneo entre una organización sindical y el gobierno.

Preocupa caída de coberturas educativas

Durante las últimas semanas, varios analistas de temas educativos han llamado la atención sobre la pérdida de coberturas educativas.

En distintos foros, el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño ha señalado que la tendencia centenaria se ha revertido en los últimos años.

Asegura que en los gobiernos de Morena los niveles de cobertura han caído.

Si se comparan los datos de las ediciones correspondientes a los ciclos escolares 2018-2019 y 2024-2025 del documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional” de la SEP, se observa que la tasa neta de escolarización bajó de 93.5% a 88.6%.

La de educación preescolar descendió de 72.1% a 63.6%; la de primaria disminuyó de 104.8% a 99.5%; la de secundaria se contrajo de 96.5% a 93.1%.

En educación media superior, la tasa de cobertura bajó de 84.2% a 80.6%.

En educación media superior, del ciclo 2017-2018 el abandono escolar fue de 14.5%; en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 11.3%. Es el único indicador en que mejoró la situación.

María Teresa Gutiérrez Cortés refiere que el descenso en las coberturas educativas es preocupante, particularmente por lo que ocurre en preprimaria porque solo seis de cada 10 niños acuden a la escuela en una etapa en donde adquieren muchas habilidades para aprender, de socialización y convivencia.

Desciende cobertura de servicios educativos en México.Gráfico: El Economista

Ha bajado el gasto en educación señalan

Por otra parte, durante los últimos 25 años el gasto en educación ha registrado una caída relevante.

De acuerdo con el análisis “La alta política educativa en la Nueva Escuela Mexicana” elaborado por el investigador de El Colegio de Boston, Eduardo Andere, después de un fuerte aumento de gasto educativo en la década de 1990, consistentemente ha perdido relevancia frente a otros servicios del sector público.

En el año 2000, el último del sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 23.9% del gasto programable se destinaba a educación. La cifra ha ido bajando desde entonces.

Para 2010, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ubicó en 19.3%; en 2018, el último del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue de 17.7%; en 2024, el último de la administración bajó a 14.8%.

En 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue de 16% y en este 2026 será de 15.8%.

De acuerdo con el investigador, otra forma de medir la importancia de la educación respecto del gasto gubernamental es comparar el gasto educativo como porcentaje del gasto en desarrollo social donde se ubican otros gastos como protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, protección social y otros asuntos sociales.

En la administración del presidente Ernesto Zedillo, el gasto educativo representaba casi el 49% del gasto en desarrollo social. Para la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, cayó a un poco menos de 24%, su nivel más bajo desde 1995, 25 puntos menos.

Infográfico EE

No hay forma de saber si la NEM va por buen camino, subrayan

La llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), que es el modelo educativo que diseñó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que surgió de la reforma educativa de 2019, cumplirá sus primeros tres años de aplicación el próximo 15 de julio, cuando concluya el ciclo escolar actual y no hay forma de saber si está teniendo buenos resultados o no.

De acuerdo con Irma Villapando Hernández, no hay ningún procedimiento para evaluar la implementación de ese nuevo modelo educativo.

Lo que hay son pequeñas investigaciones de algunas instituciones, pero a escala nacional no se ha hecho un barrido estratificado, metodológicamente serio para saber cuál ha sido hasta ahora su impacto y si se está aplicando como lo pensaron las autoridades, subraya.

Para la reconocida pedagoga, lo preocupante es que hay elementos que permiten pensar que vamos mal, pues hay un currículo mal diseñado, no ha habido una capacitación efectiva para los profesores y se elaboraron libros “muy deficientes”.

“Si revisas los ingredientes y te das cuenta de que son de mala calidad, no esperes que el pastel te salga bien”, recalca en entrevista.

En un análisis elaborado por la académica y publicado en la revista Cuadernos de Educación del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, concluye que, dado que la reforma curricular de la NEM proviene de un proceso de diseño centralizado, su implementación enfrenta una contradicción evidente: asumir uniformidad en un entorno marcado por la heterogeneidad.

Además, los nuevos libros de texto no alcanzan para contextos tan disímiles de un México tan profundamente desigual y diverso. Tampoco lo hace la imposición del método de proyectos como estrategia generalizada para cualquier aprendizaje.

En opinión de la académica, ambas decisiones son equivocadas tanto por la diversidad de nuestra sociedad como por el abanico metodológico existente.

Después de realizar un estudio exploratorio, la académica considera que no hay indicio o práctica en la realidad que nos haga pensar que estamos en el camino de convertirnos en una “república, humanista y científica”, no al menos desde los cimientos formativos de la educación básica.

“El discurso de políticos y gobernantes se escucha ilusorio y hasta fantasioso en tanto no logra el mínimo correlato con las experiencias vividas en el aula, narradas por los docentes”, abunda.

SNTE y CNTE intervienen en control de plazas y política pública, denuncian

Las especialistas consultadas por este periódico coinciden en señalar que el estire y afloja protagonizado entre autoridades y sindicatos, como los que representan las manifestaciones de las últimas semanas de la CNTE, tienen repercusiones en la cantidad de días efectivos de clases.

María Teresa Gutiérrez Cortés recuerda que la Ley General de Educación establece que cada ciclo escolar debe tener, al menos 185 días efectivos de clase y el calendario aprobado por la SEP para el ciclo escolar en curso tenía precisamente esa cantidad de días de clase programados.

Evidentemente, al menos para el millón 410,459 estudiantes de 17,471 escuelas de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas que según la SEP estaban en paro por lo menos hasta principios de la semana pasada, ya no cumplieron con el mínimo de días de clases señalados por la ley y el calendario escolar actual.

También coinciden en señalar que son loables las tareas, sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que el gobierno y los sindicatos de la educación han construido una relación corporativista insana.

Más grave aún es que ese tipo de relación ha impedido la rectoría del Estado sobre la educación, permitiendo la injerencia de los sindicatos no solo en el control de plazas, sino en la política pública.

Irma Villalpando describe la relación como corporativa y de contubernio que, de entrada, no ha permitido la democracia sindical.

En su opinión, esa construcción ilegítima de la relación entre el gobierno y las organizaciones sindicales de trabajadores ha derivado en concesiones hacia los líderes sindicales de asuntos delicados de la administración pública relacionada con la educación.

Uno de los más preocupantes es la injerencia del SNTE y la CNTE en acceso a plazas, capacitación y ascensos laborales de los maestros.

Por supuesto que los maestros pueden tener un nivel de participación en los procesos de acceso y permanencia de los profesores en sus puestos de trabajo, pero la rectoría debe ser exclusiva del gobierno, recalca.

Al respecto, María Teresa Gutiérrez Cortés indica que “no podemos ceder el control de las plazas” a las organizaciones sindicales, pero, sobre todo, “sería fundamental recuperarlo”.

La especialista recuerda que en los últimos días se ha hablado con insistencia de que desaparecerá la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que es el órgano de la SEP encargado de regular los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y movilidad del personal docente en la educación básica y media superior.

Lo delicado, remarca, es que no se sabe qué lo va a sustituir y menos cómo serán los nuevos procesos para el ingreso, la permanencia y promoción de los maestros en el país.

Además, recuerda que como país no hemos sido capaces de revalorizar a los docentes, darles condiciones dignas de trabajo, capacitación y promoción.