Sección 22 de la CNTE en Oaxaca determina receso estratégico del paro nacional para reorganizarse

Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptaron por mayoría terminar por el momento con las movilizaciones que han paralizado diversas zonas de la Ciudad de México y varias entidades federativas desde inicios de junio.

Después de alrededor de seis horas reunidos en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Única de Negociación de la CNTE informó que se consiguieron "acuerdos favorables" de su pliego petitorio de 14 puntos, que incluye que no existan represalias económicas para los integrantes de este paro.

Durante la reinstalación de la asamblea estatal permanente, la lideresa de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, dijo esta tarde que buscarían reorganizarse con los demás estados y detalló que comunicará la decisión a la Asamblea Nacional Representativa que se realizará la noche de este viernes.

A pesar de que los dirigentes habían dicho que esta determinación no implicaría el levantamiento automático del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya se comenzaron a retirar las lonas y casas de campaña que se tenían instaladas en algunas calles del primer cuadro de la capital.

En tanto, en Oaxaca, integrantes de la Sección 22 comenzaron a levantar el campamento que tenían instalado en el Centro Histórico de la ciudad oaxaqueña.

Paralelamente, las secciones 9 y 7 (Chiapas) de la CNTE en la Ciudad de México informaron también avances en sus negociaciones con las autoridades educativas federales.

Este viernes, la Sección 7 de la CNTE en Chiapas sostuvieron una mesa tripartita en la que estuvo presente el secretario de Educación, Mario Delgado, el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez y el subsecretario de Gobernación César Yáñez Centeno, donde se ratificaron acuerdos para atender los pendientes administrativos y jurídicos relacionados con maestros cesados, jubilados y homologados.

Cabe recordar que el pasado miércoles el Gobierno federal anunció la reanudación del diálogo con los maestros que habían intentado nuevamente bloquear los accesos al estadio Azteca, donde se realizó el partido entre Colombia y Uzbekistán.

La protesta se encontró con policías en la ruta al Azteca sin que se registraran incidentes.

El secretario de Educación, Mario Delgado, ha reiterado en diversas ocasiones que se busca "concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar", escribió el responsable en X.

El diálogo con los maestros fue suspendido hace una semana.

La CNTE convocó una protesta durante la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio en el estadio Ciudad de México. Los choques que se registraron ese día en el exterior del Azteca fueron entre policías y colectivos de estudiantes.

Las demandas centrales que han motivado esta huelga nacional de maestros son: