Clima hoy México: llega el frente frío 12 con lluvias, viento y descenso de temperatura este sábado

Este sábado 1 de noviembre, el frente frío número 12 ingresará por el norte y noreste del país, generando descenso de temperaturas, rachas fuertes de viento y lluvias.

El sistema estará asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto provocará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un ambiente más frío especialmente por la tarde y noche.

Lluvias en el noreste, centro y sur del país

El frente frío y la entrada de humedad del Golfo de México favorecerán chubascos con descargas eléctricas en Tamaulipas y en el norte de Veracruz, sobre todo en las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca. Nuevo León tendrá lluvias aisladas.

Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el occidente y centro del país, combinados con humedad del océano Pacífico, generarán chubascos en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias dispersas en Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla e Hidalgo. En Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias aisladas por el ingreso de aire húmedo del mar Caribe.

Contrastantes: calor en el Pacífico y frío en el norte

Durante la tarde continuarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, el suroeste de Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca.

También se alcanzarán valores de 30 a 35 grados en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, durante la madrugada se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

Valle de México: mañana fría y lluvias por la tarde

En el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado en la mañana, ambiente frío y probables heladas en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde se prevé ambiente templado a cálido y cielo medio nublado con lluvias aisladas en el sur de la Ciudad de México y zona poniente del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital será de 9 a 11 grados y máxima de 23 a 25 grados; en Toluca, de 2 a 4 grados la mínima y 20 a 22 grados la máxima.

Viento fuerte y oleaje elevado en costas del Pacífico

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec continuará el viento de componente norte, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el resto del litoral del Pacífico se espera viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora.