Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: hora, ruta, transporte y alternativas viales

Este sábado 1 de noviembre de 2025 se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, el cual dará inicio a las 14:00 horas, en una ruta que abarca aproximadamente 8 kilómetros.

Las autoridades anticipan una gran afluencia de público, así como carrozas, comparsas y figuras monumentales en el desfile, por lo que dispusieron un operativo vial que impactará tránsito, transporte público y accesos a la zona centro.

Ruta oficial del desfile

El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, bajará por Paseo de la Reforma, continuará por la Avenida Juárez, pasará por el Eje Central Lázaro Cárdenas y por Calle 5 de Mayo, para concluir en la Plancha del Zócalo.

Transporte público

Las autoridades informaron que habrá afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como el que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, la cual podría cerrar temporalmente.

Además, en tanto, varias estaciones del Metrobús, en líneas 1, 3, 4 y 7 también habrá modificaciones:

Horarios del Metrobús para el 1 de noviembre.Foto: Cortesía X (@MetrobusCDMX)

Alternativas viales

Para quienes circulen en auto, es recomendable evitar la ruta del desfile y optar por vías alternas como:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Avenida Chapultepec.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Te aconsejamos llegar con anticipación, utilizar el transporte público cuando te sea posible, y considerar los puntos de salida alternativos para evitar congestiones. Recuerda también llevar calzado cómodo, ubicar las zonas de acceso y salida y planear tus traslados.