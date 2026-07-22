InfoJobs adquiere el 100% de Viterbit para acelerar el uso de IA en la selección de talento

InfoJobs anunció la adquisición del 100% de Viterbit, compañía tecnológica especializada en software de reclutamiento e inteligencia artificial (IA) aplicada a la selección de personal, con el objetivo de impulsar una nueva generación de soluciones automatizadas para empresas y acelerar la transformación tecnológica del sector.

A pesar de la compra -cuyos términos económicos no han sido divulgados-, Viterbit continuará operando de forma independiente, manteniendo su marca, sus productos y su equipo. Sus cofundadores (Dimitri Nicolau, Ariel Gutiérrez y Marcos Gómez) seguirán al frente de la compañía dentro de un plan estratégico a cinco años.

Fundada en 2021, Viterbit cuenta con cerca de 40 profesionales y opera en España y México, país donde abrió oficina a principios de año para impulsar su crecimiento en Latinoamérica.

La empresa, que en 2022 cerró una ronda de financiación de 1.6 millones de euros liderada por 4Founders Capital, preveía triplicar su negocio a lo largo de este ejercicio.

El cofundador y consejero delegado de Viterbit, Dimitri Nicolau, destacó que esta alianza les permitirá acelerar su visión de ser "el estándar tecnológico del reclutamiento" al contar con "más recursos y mayor capacidad de inversión", al tiempo que preserva la independencia de la marca.

Por su parte, el consejero delegado de InfoJobs, Roman Campa, ha señalado que la operación refuerza la apuesta de la firma por la innovación: "Viterbit ha desarrollado una tecnología diferencial y un equipo extraordinario. Esta adquisición nos permitirá ofrecer a las empresas soluciones cada vez más completas para atraer, seleccionar y contratar talento", ha concluido.