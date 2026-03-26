Reabrir el estrecho de Ormuz va en el "interés nacional" de los países del G7, afirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el jueves a Francia para participar en el encuentro de las carteras de Exteriores de los países G7, los cuales, desde su punto de vista, deberían tener "interés nacional" en ayudar a la Administración de Donald Trump a restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ante el cierre de facto de este paso, una de las medidas tomadas por Irán en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, en vísperas de cumplir un mes.

"Les conviene ayudar. Quiero decir, los otros países obtienen mucho más combustible de allí que nosotros", ha alegado ante los medios a su llegada en avión a territorio galo, un momento en el que ha asegurado que para los demás integrantes del G7 esa cooperación "es de interés nacional". "Muy poca de nuestra energía pasa por el Estrecho de Ormuz. Es el mundo el que tiene un gran interés en eso, así que deberían tomar cartas en el asunto", dijo.

Sin embargo, evitó dar datos acerca de la ayuda exacta que Washington pretende de dichos Estados: "Esos detalles los dejo en manos del Departamento de Guerra", agregó en alusión a la rebautizada cartera de Defensa, dirigida por Pete Hegseth.

Al tiempo, defendió la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, con respecto a los aliados de la OTAN, contra los que el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a arremeter por su falta de apoyo en el contexto de la guerra lanzada contra Irán hace casi un mes, a los que ha advertido de que Washington "no olvidará" esta falta de implicación.

En este sentido, Rubio argumentó que "a Estados Unidos se le pide constantemente que ayude en una guerra" y que ha ayudado "más que cualquier otro país" en la guerra de Ucrania, mientras que "cuando Estados Unidos tuvo una necesidad, no obtuvo respuestas positivas adecuadas".

"Hubo un par de líderes en Europa que dijeron que esta no era la guerra de Europa. Bueno, Ucrania no es la guerra de Estados Unidos y, sin embargo, hemos contribuido más a esa lucha que cualquier otro país del mundo", dijo, antes de añadir que tal contraste "será algo que el presidente tendrá que tener en cuenta más adelante".

Paralelamente, el secretario de Estado, quien prefirió no aclarar si cree que se puede reabrir el estrecho de Ormuz sin el despliegue de tropas terrestres, ha destacado que "podría abrirse mañana si Irán deja de amenazar el transporte marítimo mundial, lo cual es una barbaridad y una violación del Derecho Internacional".

A este respecto, comentó que "todos estos países que se preocupan por el Derecho Internacional deberían hacer algo", en una alusión velada a los Estados que han rechazado la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán con argumentos como el empleado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que la ha tachado en múltiples ocasiones de "ilegal".

Al ser cuestionado también sobre el proceso negociador abierto con Irán para poner fin a la guerra, el jefe de la diplomacia norteamericana celebró "algunos avances concretos", que no ha concretado, a través de mensajes transmitidos por "países intermediarios", que tampoco ha querido nombrar.

"Es un proceso continuo y cambiante, y no es algo que vayamos a negociar ni a comentar en los medios", indicó. "No quiero prejuzgar. No quiero hacer predicciones. Como dije, ya veremos qué pasa", concluyó.

Sus palabras llegan después de que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que Washington ha trasladado una propuesta con 15 puntos a Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, mientras que Donald Trump anunció que ha vuelto a extender la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.