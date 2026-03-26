Automotriz china SAAG decidirá este año la ubicación de su planta en México

El mercado automotriz mexicano que “se ha vuelto uno de los más competitivo del mundo”, por lo que la automotriz china SAAG (Shanghai Auto Assembly Group) confirmó la instalación de una planta de ensamble de vehículos en México, ante la aplicación de aranceles y la creciente demanda.

El objetivo de fabricar en México “no es una opción, sino un requerimiento de supervivencia y crecimiento”, el cual quedará definido este año, sostuvo Zaid Vega, director general de SAAG, en entrevista con El Economista.

Luego del anuncio de que JMC- automotriz que operaba bajo la marca importadora Motornation- pasará a formar parte de SAAG para complementar la oferta de pick up y Vans, el directivo explicó que la estrategia de integración de JMC con SAAG Automotive en México, será aprovechar más de 60% de cobertura con el que actualmente cuenta la compañía.

SAAG lleva dos años de operación en México, tiempo que considera suficiente para haber logrado solidez y ahora corresponde dar el siguiente paso de establecerse en el mercado interno, informó.

Zaid Leyva refirió que SAAG ha consolidado una red de concesionarios en México, enfocándose en la marca Bestune (sedanes y SUVs) y JIM (pickups) y en esta ocasión suma a JMC (pick up, van y camiones ligeros), cuya marca apuesta comercializar 3,500 unidades al finalizar el 2026.

Para ello se presentaron nuevos modelos pickup New Vigus y New Vigus Plus, las pickup medianas New Grand Avenue Plus y New Grand Avenue Pro, y en el apartado comercial se atenderán las necesidades de un mercado en constante auge como lo es el de última milla con las versiones Touring Bus y Touring Van, así como de las tres versiones Carrying (camiones ligeros), en configuración chasis-cabina, listas para cualquier aplicación.

SAAG busca posicionarse en México no solo como una comercializadora de autos, sino como una nueva experiencia de movilidad, ofreciendo refacciones originales y servicio de postventa de calidad. “México no es nuestro laboratorio de experimentación. Venimos a ejecutar con bases sólidas. Hay marcas que regalan el producto, pero no tienen capacidad de respuesta en mantenimiento o colisión. Nosotros no jugamos esas fichas”, advirtió el directivo de SAAG.

Agregó que la marca china tiene que resolver en el tema de manufactura. “¿Cuáles van a ser las combinaciones? no puedo compartir eso porque es parte de la estrategia y todavía, incluso la estamos cocinando”, estableció.

La planta no solo ensamblará, sino que permitirá profundizar en la tropicalización de productos, una táctica que ya les permitió lanzar un sedán mediano de alta seguridad por debajo de los 400,000 pesos, ajustado específicamente a las necesidades y presupuestos del mercado mexicano.“Si la contingencia se mantiene con aranceles arriba o con los 50 puntos porcentuales que es la realidad para no estar especulando, no tiene forma de sobrevivir en México… en este momento no tengo punto demográfico identificado, pero lo vamos a tener que identificar. En este año se tiene que definir”, acotó el Ceo de SAAG México.