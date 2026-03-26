Acciones de GCC avanzaron 10.29% en las últimas cuatro jornadas

Las acciones de Grupo Cementos Chihuahua (GCC), la productora y comercializadora de productos para la construcción, apuntaron un incremento este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que sumaron su cuarta sesión con alzas.

Los títulos de la firma escalaron 1.73% a 192.20 pesos por unidad, con lo que apuntó su cuarto registró con ganancias y acumulan un avance de 10.29 por ciento.

Por el contrario, en lo que va del mes, la compañía tiene un descenso de 4% y en el presente año un avance de 5.25 por ciento.

El buen desempeño se debe a una sólida estrategia de expansión y resultados financieros positivos.

La empresa anunció un plan de inversión estratégica en Estados Unidos de 270 millones de dólares para este año. Además, el proyecto central es la expansión en Odessa, Texas, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado estadounidense.

Estrategas de Banorte afirmaron que los buenos resultados en eficiencias operativas, solidez financiera y atractiva valuación, se adicionan a una positiva guía para 2026, la cual anticipa un crecimiento en EBITDA de un dígito medio, lo que es bien recibido por el mercado.

“El mejor dinamismo del mercado americano, sobre todo en el sector de energía renovable, y la mayor demanda relacionada a proyectos de infraestructura en México, se vieron reflejados en los mayores volúmenes de cada región”, añadieron.

Por su parte, expertos de GBM Resarch, escribieron que “la empresa mantiene una estrategia de crecimiento sostenible y modernización tecnológica, impulsando inversiones en eficiencia energética y reducción de emisiones. Sus operaciones integran toda la cadena de valor del cemento, desde la extracción de materias primas hasta la entrega final de productos, garantizando calidad, innovación y cercanía con el cliente”.

Guía 2026 positiva y en línea con proyecciones

Expertos coincidieron que los resultados confirman el robusto desempeño en Estados Unidos y la mejora en la demanda en México, situación que se prevé continúe en 2026.

“A lo anterior, se unen estrategias de eficiencia que ayudarán a la compañía a mantener los márgenes más altos del sector”, de acuerdo con analistas de Banorte.

Los expertos de Bx+ consideraron que la emisora presentó un reporte de cuarto trimestre de 2025 positivo, derivado de mejora en demanda, estabilización de base de comparación en cemento petrolero y disminución en costos.