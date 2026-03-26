Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo será, a qué hora, y en qué estados sonará la alerta sísmica?

En México, la cultura de la prevención ante desastres naturales y fenómenos sociales es fundamental porque el país es propenso a cataclismos como terremotos, inundaciones, huracanes, erupciones, deslaves, así como a eventos de vulnerabilidad social como balaceras o aglomeraciones públicas que deriven en estampidas humanas.

Ante estas situaciones, las autoridades mexicanas realizan año con año acciones preventivas y simulacros con el único propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante las diferentes eventualidades de una emergencia o desastre.

En este tenor, es importante recordar que se cuentan con distintas alertas para advertir a la población de una situación de riesgo en proceso, la más famosa es la Alerta Sísmica, la cual genera nerviosismo entre la población. No obstante, se ha convertido en una advertencia primordial para poder reaccionar a tiempo y hacer lo correcto para salvar la integridad física.

Por ello, y como hemos mencionado, está próximo a efectuarse el primer simulacro nacional de este 2026. Cabe recordar que para los habitantes del Valle de México (CDMX y Edomex) se trata del segundo del año, toda vez que el 18 de febrero realizaron su primer simulacro regional.

¿Cuándo será el primer simulacro nacional de 2026?

Se llevará a cabo el próximo 06 de mayo, y este será en conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

¿A qué hora será el primer simulacro nacional de 2026?

En punto de las 11:00 horas, tiempo del centro. Sonará el alertamiento por telefonía celular y altavoces

A las 12:00 horas en la zona sureste, pero sólo aplicaría en Quintana Roo.

A las 10:00 horas en la zona del Pacífico, es decir que aplicaría en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur y algunos municipios de Chihuahua.

Sin embargo, se debe considerar que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, por lo que el Gobierno de México ha solicitado a la población proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.

**En caso de que se generen otras hipótesis, las autoridades estarán informando en tiempo.

En este sentido, el Gobierno solicita atentamente el apoyo de la población para registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 05 de mayo a las 23:59 horas.

¿Hipótesis del primer simulacro nacional 2026?

Sismo magnitud: 8.2 a 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad hipocentral: 18 km

Los estados donde se activará la alerta sísmica son:

Ciudad de México Colima Estado de México Guerrero Michoacán Morelos Oaxaca Puebla

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

¿En qué consiste y qué hacer durante un Simulacro Nacional?

Permite medir la capacidad de respuesta como Gobierno y población.

Da el ejemplo a niños y niñas de que la prevención es fuerza.

Considera a tus mascotas, ellos también participan.

Ten en cuenta tus documentos personales e importantes, por lo que se recomienda tener los a la mano en una mochila de emergencias.

Guía para tu mochila de emergencia, artículos esenciales y plan de acción