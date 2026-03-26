Final inédita en Miami Open: Sabalenka contra Gauff

Aryna Sabalenka y Coco Gauff disputarán la final del Miami Open 2026, torneo que otorgará 1,000 puntos y 1.15 millones de dólares a la campeona.

Se trata de una final inédita en las 41 ediciones femeniles en la historia del torneo. Sabalenka consiguió su boleto al vencer 6-4, 6-3 a Elena Rybakina, mientras que en la otra semifinal Coco Gauff se impuso 6-1, 6-1 a Karolina Muchova.

Sabalenka, originaria de Bielorrusia, ya había disputado la final del Miami Open en 2025. De hecho, es la campeona defensora de la actualidad, pues el año pasado se impuso 7-5, 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula.

Esta vez le tocará enfrentarse, de nueva cuenta, a una jugadora local. Coco Gauff nunca había rebasado los octavos de final en Miami. Ese había sido su máximo alcance en 2022, 2024 y 2025.

“Creo que podría ser porque estoy en casa y también porque sé que no he jugado bien aquí en el pasado, así que no hay expectativas altas”, expresó Gauff tras su victoria en semifinales sobre Muchova.

“No estoy aquí pensando que es un torneo en el que he jugado muy bien. Es decir, si no lo hago bien, es otro año que tengo que aprender. Pero creo que estar en casa es el apoyo”.

Este será el partido 13 entre Sabalenka y Gauff en singles del WTA Tour. El historial es parejo con seis victorias por bando.

A nivel de finales, será la cuarta entre ambas. Gauff lidera los antecedentes con las victorias en el US Open 2023 y Roland Garros 2025. Sabalenka sólo le ganó la del WTA 1000 de Madrid 2025.

“Aryna es muy buena y cada vez que jugamos los partidos son muy duros. Es la número uno del mundo por una razón y va a ser un gran desafío”, agregó Coco.

Una motivación especial para Sabalenka es que intentará convertirse en la quinta mujer en conquistar el Sunshine Double, es decir, los títulos de los torneos WTA 1000 de Indian Wells y Miami en una misma temporada.

Hasta ahora, sólo Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022) lo han conseguido. Pero Sabalenka llega con un potente récord de 22 victorias contra apenas una derrota en lo que va de 2026.

La bielorrusa ya ganó dos títulos este año (WTA 500 de Brisbane y WTA 1000 de Indian Wells), mientras que para Coco Gauff el Miami Open representa su primera final.

Semifinales definidas en ATP

En la rama varonil (ATP) del Miami Open ya están definidas las semifinales: Jannik Sinner contra Alexander Zverev y Jiri Lehecka contra Arthur Fils.

Sinner, quien quedó como mejor sembrado del torneo tras la tempranera eliminación de Carlos Alcaraz (tercera ronda), superó 6-2, 6-2 a Frances Tiafoe en cuartos de final. Con esto, el italiano llegó a 30 sets ganados de manera consecutiva en torneos Masters 1000; un récord.

Igual que Aryna Sabalenka en la rama femenil, Jannik Sinner está en busca del Sunshine Double. Hace unos días venció en la final de Indian Wells a Daniil Medvedev para quedarse con el título 25 de su carrera en singles en el ATP Tour.

“Indian Wells y Miami son torneos muy largos. Para nosotros los europeos es un poco diferente estar aquí a estar en Europa. Al mismo tiempo, disfruto mucho mi tiempo aquí, es una ciudad increíble. No hago cosas muy locas fuera de la pista, la verdad. Salimos a cenar a restaurantes y nada más”, describió Sinner sobre sus recientes actuaciones en Estados Unidos.

En la semifinal de Miami, Sinner y Zverev vivirán su enfrentamiento 12 en ATP. El historial favorece al italiano con siete victorias, de las cuales seis han sido de forma consecutiva. La última vez que el alemán le ganó fue en octavos de final del US Open 2023.

Zverev, por su parte, consiguió el boleto a semifinales tras derrotar 6-1, 6-2 a Francisco Cerúndolo. Es la tercera vez que está en semifinales en Miami, ya que en 2018 fue subcampeón ante John Isner y en 2024 no llegó a la final por perder con Grigor Dimitrov.

La final femenil del Miami Open 2026 se disputará este sábado 28 de marzo, mientras que la varonil será el domingo 29. Las semifinales masculinas se concretarán este viernes.