TurboQuant presiona a las acciones de firmas de chips

Las acciones de los fabricantes de chips cayeron tras el anuncio de Google Research, principal subsidiaria de Alphabet, de una tecnología diseñada para reducir requisitos de memoria de trabajo para los modelos de inteligencia artificial (IA).

En Seúl, los títulos de Samsung Electronics cayeron 4.71% y los de SK Hynix perdieron 6.23 por ciento.

Las empresas en Wall Street también cayeron. Los papeles de Micron Technology (-7%), Western Digital (-7.7%) y SanDisk (-11%).

El cambio de opinión está vinculado al algoritmo TurboQuant de Google, que, según la compañía, puede reducir la memoria necesaria para ejecutar grandes modelos de lenguaje al menos seis veces, lo que podría disminuir el costo de entrenamiento y operación de los sistemas de IA.

Pese a que la investigación se publicó originalmente el año pasado, se dio a conocer nuevamente esta semana, lo que llevó a los inversionistas a reevaluar si una mayor eficiencia podría aliviar la presión de la demanda sobre los componentes de memoria utilizados en centros de datos y dispositivos de consumo.

Google Research presentó Quantized Johnson-Lindenstrauss (QJL) y PolarQuant, herramientas que TurboQuant utiliza para lograr sus resultados.

En lo que va del año los títulos de Samsung y SK Hynix repuntan 50.21 y 43.32%, respectivamente. (Con información de agencias)