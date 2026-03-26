Japón aloja a Fórmula 1 antes de pausa obligada

Japón es la última casa de la Fórmula 1 antes de la pausa obligada de 2026, que durará un mes por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Horas antes del Gran Premio de China, que fue la segunda carrera de este año, la Fórmula 1 informó que no correría en Bahréin y Arabia Saudita debido a los recientes conflictos bélicos en Medio Oriente por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Por ello el Gran Premio de Japón, que será del 27 al 29 de marzo, concentrará la última actividad de los 22 pilotos antes de viajar a Miami para la cuarta carrera del año, del 1 al 3 de mayo.

Algunos equipos, incluso, ya se refieren a esta pausa como el ‘April break’. Es el caso de Williams, que buscará aprovechar estos días de descanso inesperado para mejorar condiciones técnicas y mecánicas.

“Está claro que no hemos empezado la temporada como queríamos, así que este periodo nos sirve para evaluar qué es lo que realmente podemos cambiar. Podemos confiar en que la producción se puede redirigir hacia el rendimiento futuro y parte de ello puede llegar en Miami”, expresó el jefe de equipo de Williams, James Vowles.

Normalmente, la Fórmula 1 tiene receso de un mes en verano. Este año ocurrirá entre el Gran Premio de Hungría (26 de julio) y el de Países Bajos (23 de agosto).

Pero al ser un calendario que inicia en marzo y concluye en diciembre, recorriendo más de 150,000 kilómetros alrededor del mundo, es complicado que haya otras pausas tan largas.

La Fórmula 1 sí tiene contemplado correr en Medio Oriente esta temporada, pero será hasta la penúltima fecha, el 29 de noviembre en Qatar, y en la última, el 6 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. En caso de que la situación geopolítica continúe tensa, habría otro análisis.

Mercedes busca seguir en la cima

En el plano deportivo, la escudería Mercedes buscará extender su racha positiva en el Gran Premio de Japón, luego de quedarse con las victorias y segundos lugares en las primeras dos carreras de la temporada (Australia y China).

La última vez que Mercedes ganó tres carreras de forma consecutiva ocurrió hace cinco años, en la temporada 2021, con Lewis Hamilton triunfando en Sao Paulo, Qatar y Arabia Saudita. En paralelo, ese fue su último título del Mundial de Constructores.

En el inicio de la temporada 2026, George Russell se impuso para Mercedes en el Gran Premio de Australia, mientras que Kimi Antonelli lo hizo en China.

“No damos nada por sentado porque la competencia es feroz y estamos seguros de que Red Bull, McLaren y Ferrari seguirán presionándonos. Es demasiado pronto para pensar en el campeonato”, señaló Russell en conferencia previa al Gran Premio de Japón.

“Creo que ahora, como Mercedes, tenemos una pequeña ventaja sobre Ferrari y una buena ventaja sobre todos los demás, pero estas cosas cambian muy rápido (…) Es una temporada larga de 22 carreras y espero que no se decida por problemas de fiabilidad”.

El Gran Premio de Japón debutó en Fórmula 1 en 1976, pero salió del calendario entre 1978 y 1986. Regresó en 1987 y se sostuvo ininterrumpidamente hasta 2019, cuando llegó la pandemia por covid. La actividad en el circuito de Suzuka se retomó en 2022.

Desde entonces, Max Verstappen ha sido el único ganador en Japón (2022, 2023, 2024 y 2025). Sin embargo, el neerlandés viene de un flojo inicio en 2026 en el que no ha logrado un solo podio.

Previo a la tercera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, Mercedes es el líder del Mundial de Constructores con 98 puntos, mientras que en el Mundial de Pilotos el que manda es George Russell, de esa misma escudería, con 51.

Top 5 previo al Gran Premio de Japón 2026

Mundial de pilotos

George Russell (Mercedes) – 51 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 Charles Leclerc (Ferrari) – 34 Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 Oliver Bearman (Haas) – 17

Mundial de constructores