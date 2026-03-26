Javier Aguirre busca aún la lista definitiva; Portugal será parámetro

El 11 titular de la Selección Mexicana que tanto se quiere conocer aún no está listo para escribirse en el papel definitivo del Mundial FIFA 2026. La fecha límite es el 30 de mayo, pero la competencia interna eleva la ansiedad por saber si se afianzarán nuevos perfiles o si se esperan a los jugadores que se recuperan de una lesión y necesitan entrar en ritmo, como Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) o Santiago Giménez (AC Milán).

En el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, los jugadores convocados para el juego amistoso contra Portugal – que marca la reapertura del estadio Banorte (Azteca) – entrenan en una de las canchas que será guarida de concentración durante el Mundial. Entre ellos, se puede ver a Álvaro Fidalgo (en su debut con el jersey) y al portero Memo Ochoa, que mira más cerca su sexta convocatoria mundialista.

Pero el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia subrayó el mismo mensaje, por enésima vez en su gestión: “el 11 titular no lo tiene nadie, eso se sabe hasta la semana previa al primer partido del Mundial. Sí tenemos idea futbolística, plan B y C. Los lesionados son un contratiempo, como entrenador ves opciones y las tenemos. Nos pasaron el dato de que hemos llamado a 83 jugadores. De una población de 83, salen 26 definitivamente. Hay quienes han jugado más que otros, hay bajas, los vamos a extrañar, pero no podemos depender de nadie”.

Justo el defensa César Montes (Lokomotiv Moscú) busca confirmar su titularidad en esa área de la cancha, misma que maneja también Johan Vásquez y Everardo López es suplente. Si bien la Selección será la única que tendrá un mes y medio de concentración, para Montes eso no se traduce en un pronóstico de mejor resultado en este Mundial.

“Eso no te asegura nada dentro del Mundial, estar conviviendo con los compañeros mejora mucho a nivel grupal, pero es Mundial, es futbol y todo pasa”, explicó a El Economista.

De quedarse en el equipo titular, significaría su segunda experiencia mundialista (junto a Qatar 2022), y uno de los jugadores que ofrecen veteranía, pues disputó también la Copa Oro, la Nations League.

A la Selección Mexicana le quedan cinco partidos antes del partido de inauguración del Mundial: Portugal, Bélgica Australia, Ghana y Serbia.

"Entre antes recuperemos jugadores que nos han ayudado en el pasado la gama se hace más amplia a la hora de tomar la decisión final. Santi (Giménez) ya está, Luis Chávez en Moscú salió a la banca, son buenas noticias desde Tijuana, desde Italia, Edson Álvarez que está por aquí”.

Sobre el regreso de Memo Ochoa aclaró: “Es un portero que está compitiendo, que está en activo. Ha estado muchos años afuera de la Liga MX y es alguien que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano. Si está activo, está bien y está trabajando, lo quiero ver, ya está aquí y punto”.