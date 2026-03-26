Bonos del Tesoro suben por conflicto en Medio Oriente

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se incrementaron por las tensiones en Medio Oriente que avivaban la preocupación de los inversionistas sobre el aumento de los precios del crudo y mayor inflación.

El retorno de los bonos de referencia del Tesoro a 10 años subió 7.8 puntos base, a 4.404%, y el de la deuda a dos años ganó 8.6 puntos base, a 3.967 por ciento.

Los inversionistas han sopesado esta semana el impacto del continuo ir y venir entre Estados Unidos e Irán. Esto ha enviado señales contradictorias sobre la posibilidad de que concluya la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que se han producido avances en las conversaciones de paz con Teherán. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que los mensajes intercambiados entre ambos países “no significan negociaciones con Estados Unidos”.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump puso en duda la posibilidad de un acuerdo de paz. “Mientras tanto, seguiremos arrasándolos”.

El Departamento del Tesoro subastó el jueves 44,000 millones de dólares en bonos a siete años ante una demanda débil. La demanda fue de 2.43 veces lo ofertado.