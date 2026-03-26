Japón flexibilizará restricciones al carbón ante crisis energética por Oriente Medio

El gobierno japonés planea levantar temporalmente las restricciones impuestas a las centrales eléctricas de carbón con el fin de aliviar la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, informó este viernes un funcionario.

Los medios japoneses, incluida la agencia Jiji Press, habían informado que el Ministerio de Industria estaba a punto de anunciar la propuesta, citando fuentes anónimas.

"La información publicada es cierta" y el plan se presentará en una reunión de un panel de expertos más tarde en el día, confirmó a la AFP Takahide Soeda, un funcionario de esa cartera

Hasta ahora, se exigía a los proveedores de energía mantener la tasa de operación de las centrales térmicas de carbón, que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, en 50% o menos.

Pero el gobierno tiene la intención de permitir el funcionamiento a pleno rendimiento de las platas más antiguas y menos eficientes por 12 meses a partir del nuevo año fiscal que comienza en abril, dijo Soeda.

La iniciativa sigue a la reorientación de varios países asiáticos hacia el carbón para impulsar sus economías, ya que la guerra en Oriente Medio que comenzó a finales de febrero llevó a Irán a cerrar parcialmente la crucial ruta comercial energética del estrecho de Ormuz, de la que dependen para abastecerse.