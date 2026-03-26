Oro retrocede; mercados evalúan posible alto al fuego

Los precios del oro retrocedieron el jueves, perjudicados por un dólar más fuerte y precios del petróleo más altos que mantuvieron intactos los temores inflacionarios y sustentaron las expectativas de tasas de interés elevadas, mientras que los participantes del mercado reconsideraron las posibilidades de un alto al fuego en Medio Oriente.

El oro al contado bajó 2.83% a 4,378.81 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en abril cerraron con una caída del 3.9% a 4,376.3 dólares.

El dólar subió ligeramente, encareciendo el lingote cotizado en dólares para los poseedores de otras divisas. El oro se ve lastrado por la preocupación ante el aumento de tasas y la inflación, según Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

“Si el conflicto continúa, los precios podrían caer por debajo de los 4,000 dólares, mientras que un alto al fuego y las renovadas esperanzas de una baja de tasas de interés podrían elevarlos de nuevo hacia los 5,000 dólares”, dijo.

El precio del petróleo subió ante la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro ante la perspectiva de un conflicto prolongado en Medio Oriente. El aumento de los precios de la energía podría agravar las presiones inflacionarias en todas las economías.

Los precios del oro han caído 17% desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

La plata al contado cayó 4.68% hasta los 67.97 dólares, el platino bajó 4.2% hasta los 1,839.67 dólares y el paladio perdió 5% hasta los 1,352.82 dólares.

Cobre baja y aluminio sube

El contrato del cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 1.65%, a 12,136 dólares por tonelada, presionado por los elevados niveles de existencias y las preocupaciones macroeconómicas.

“El cobre ya estaba bajo presión antes de que comenzara el conflicto, simplemente por la acumulación de cobre físico en los almacenes”, afirmó John Meyer, analista de SP Angel.

El aluminio ganó 0.11%, a 3,248.95 dólares por tonelada, alcanzando su nivel más alto desde el 20 de marzo ante el temor de que las fundiciones de Oriente Medio, que representan alrededor del 9% del suministro mundial, no puedan enviar su metal a los mercados mundiales ni mantener la producción.

El zinc bajo 0.26%, a 3,087.25 dólares por tonelada; el plomo bajó 0.82%, a 1,897.68 dólares y el níquel cayó 0.95%, a 17,225.63 dólares.