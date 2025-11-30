Científicas potosinas innovan en salud y diagnóstico médico

La Red Potosina de Mujeres por la Ciencia fortalece la participación femenina y la investigación aplicada en San Luis Potosí.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) impulsa la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, para reducir brechas de género y promover el liderazgo femenino en investigación.

Con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este esfuerzo permite que científicas locales desarrollen soluciones concretas en áreas de salud, generando impacto directo en la calidad de vida de las familias.

Ejemplo de ello son Guadalupe Elena Donjuán Loredo, de la Facultad de Medicina de la UASLP, quien trabaja en la identificación de nuevos biomarcadores para enfermedades metabólicas mediante métodos ópticos no invasivos, y Blanca Nohemí Zamora Mendoza, quien desarrolla innovaciones en diagnóstico de enfermedades respiratorias y realiza intervención comunitaria con mujeres y grupos indígenas.

Ambas destacan la importancia de contar con redes de apoyo que fortalezcan la presencia femenina en ciencia y salud.