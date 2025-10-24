Chapula en Hidalgo ya no es habitable tras lluvias

Chapula, comunidad perteneciente a Tianguistengo, Hidalgo, una de las zonas más afectadas por el fenómeno climatológico reciente, ya no es habitable, informó el gobernador de aquel estado Julio Menchaca.

“Hay comunidades que ya no van a poder estar. Ya está evacuado totalmente Chapula en Tianguistengo, eran 144 (personas) me parece, hasta dos perros se llevaron los helicópteros, pero ya no hay gente en la comunidad porque se construyó en lo más planito, que es la ribera del río, y llegó el agua y se lo llevó todo; ya no hay casas (…) ahora sólo quedan algunos vestigios de que ahí hubo casas”, afirmó durante un recorrido de supervisión por el lugar.

El mandatario estatal aseguró que de ser necesario su gobierno habrá de adquirir predios para reubicar a las familias afectadas.

La estrategia de reubicación de viviendas incluye todas aquellas ubicadas en zonas de riesgo como cauces de ríos o laderas y será coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a fin de trasladar a las familias a lugares seguros.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que ya se han rehabilitado 197 de los 288 caminos dañados y que continúan los trabajos en los tramos más afectados, particularmente en Hidalgo, donde se reporta un avance del 65% y se han restablecido en un 99.75% los servicios de energía eléctrica en los cinco estados (Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí) afectados por las lluvias.

Por otro lado, en el micrositio habilitado por el gobierno federal para actualizar las cifras de las afectaciones y apoyos a los municipios afectados dio a conocer que la cifra de personas muertas aumentó a 79, mientras que las desaparecidas disminuyeron a 19.