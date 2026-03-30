La CFE mejora la confiabilidad de la red nacional de transmisión a lo largo de México

Se inauguró nueva subestación de alta tecnología en Baja California

Personal de Transmisión en el sureste de México recorrió 3,000 kilómetros para inspeccionar 7,000 estructuras de difícil acceso

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) – en el marco del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, encabezado por la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor – está llevando a cabo trabajos de modernización para mejorar la capacidad, calidad y seguridad operativa de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

Subestación encapsulada en Baja California

En el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, el 16 de marzo del 2026 se aumentó la capacidad de la Subestación Presidente Juárez, de 230 kV, mediante la inauguración de una subestación encapsulada en gas SF6 (hexafloruro de azufre) – tecnología de última generación que permite aprovechar mejor el espacio y facilitar el mantenimiento –.

La subestación encapsulada permite atender el incremento de generación de energía en la región, pues está asociada a la próxima entrada en operación de la Central Ciclo Combinado González Ortega. Los trabajos se realizaron con la colaboración de 32 trabajadores de Transmisión y Generación, en beneficio de122,500 usuarios del servicio eléctrico.

Operativo de Confiabilidad en el sureste de México

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste, mediante el trabajo en equipo y el compromiso de 228 linieros, 25 ingenieros de supervisión, personal jurídico, de seguridad y administrativo, concluyó un operativo especial para inspeccionar 7,700 estructuras. Enfrentaron jornadas extensas, condiciones operativas demandantes y la necesidad de coordinarse permanentemente con otras áreas de la CFE, para cerciorarse del correcto funcionamiento de la Red y garantizar su confiabilidad.

Los 228 linieros y 25 ingenieros de supervisión recorrieron 3,000 kilómetros de líneas de Transmisión y las escalaron en incontables ocasiones. Por las dificultades de acceso, se apoyaron de 1 helicóptero, 45 vehículos pick up y 3 cuatrimotos; donde fue necesario, se rentaron lanchas.

Incrementa la capacidad de transmisión en Querétaro

En Colon, Querétaro, el 21 de marzo del 2026 se modernizó equipo eléctrico en la Subestación San Ildefonso para aumentar la capacidad de transmisión en la línea de 115,000 volts que va de la Subestación El Sauz a la Subestación San Ildefonso. Se incrementó de 140 MW a 180 MW, lo que traerá como beneficio el incremento en la red de transporte eléctrico.

Los trabajos, para mejorar la capacidad y la calidad de la Red de Transmisión de energía eléctrica así como la seguridad operativa en el Centro-Bajío del país, se realizaron con la colaboración de la Zona de Distribución Querétaro; la Zona de Transmisión Bajío-Central y contratistas, beneficiando a usuarios de servicio eléctrico de la región.

La CFE reconoce y agradece profundamente a todo su personal. Su trabajo resulta fundamental para que los proyectos se concreten y generen beneficios reales. La colaboración conjunta trasciende y se convierte en una muestra clara de responsabilidad, vocación y sentido humano del servicio público.

Mediante la labor comprometida de sus trabajadoras y trabajadores, la Comisión Federal de Electricidad reafirma su compromiso con México para mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica, trabajando arduamente para incrementar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuir a la Justicia Energética, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor.