Celebran segunda sesión del Consejo Estatal de Turismo de Tamaulipas

Destacan oportunidades a través del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026 en Tamaulipas y el Mundial de Fútbol

Diciembre 01 de 2025, Matamoros, Tamaulipas.– Tamaulipas consolida su lugar en el mapa turístico nacional con dos eventos en puerta de alcance histórico: el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026 y el Mundial de Fútbol 2026, con Monterrey como una de las sedes oficiales.

Durante la Segunda Sesión del Consejo Consultivo Turístico Estatal de Tamaulipas, se analizaron y aprobaron importantes acciones y estrategias orientadas a fortalecer el sector turístico del estado y consolidar su proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Al respecto, el secretario de Turismo en la entidad, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó: “La prioridad del gobernador Américo Villarreal Anaya es clara: trabajar hombro con hombro con municipios, empresarios, universidades y sociedad civil para construir un turismo de primer nivel, que genere experiencias inolvidables para quien nos visita y, sobre todo, más empleos y bienestar para las familias. Ese es el compromiso y esa es la ruta”.

Explicó que Tamaulipas obtuvo la sede del año 2026 para el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, teniendo como ciudad anfitriona a Tampico, lo que pondrá los ojos del mundo en toda la entidad.

“Este logro constituye una oportunidad histórica para mostrar al país los avances, fortalezas y atractivos de nuestros destinos turísticos, así como para posicionar a nuestros Pueblos Mágicos de Tula y Mier en un escenario de mayor competitividad”, indicó el funcionario estatal.

A lo que hay que sumar la fiesta del Mundial de Fútbol 2026, con Monterrey como una de las sedes oficiales y Tamaulipas como destino inmediato de miles de aficionados que buscarán playa, cultura y naturaleza, refirió el funcionario estatal.

Dos plataformas únicas para mostrar al mundo nuestra riqueza natural, gastronómica, histórica y la calidez de nuestra gente, con lo que Tamaulipas está listo para brillar como nunca, afirmó.

“Cada proyecto refleja el compromiso del Gobierno del Estado por avanzar con responsabilidad, visión y coordinación, y para continuar posicionando a Tamaulipas como un destino seguro, competitivo y atractivo para todas y todos. Ahí radica la importancia de la instalación de los Consejos Consultivos Municipales, en los que vamos avanzando”, concluyó.