CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en 12 alcaldías este jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves en 12 alcaldías.

La Secretaría indicó que activó la alerta para las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Indicó que se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y una posible caída de granizo entre las 15:20 horas y las 22:00 horas de este jueves.

Ante esto, recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable.

Utilizar la lluvia para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Para cualquier emergencia, puso a disposición de la población los siguientes números:

911.

555658 1111 de Locatel.

555683 2222 de la SGIRPC.

Instó a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría:

X: @SGIRPC_CDMX

Facebook: @SGIRPCCDMX.

Además de visitar su sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx