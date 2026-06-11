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CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en 12 alcaldías este jueves
La SGIRPC CDMX indicó que se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y una posible caída de granizo entre las 15:20 horas y las 22:00 horas de este jueves.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves en 12 alcaldías.
La Secretaría indicó que activó la alerta para las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Indicó que se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y una posible caída de granizo entre las 15:20 horas y las 22:00 horas de este jueves.
- Ante esto, recomendó a la población:
- Portar paraguas o impermeable.
- Utilizar la lluvia para regar las plantas.
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan.
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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Para cualquier emergencia, puso a disposición de la población los siguientes números:
- 911.
- 555658 1111 de Locatel.
- 555683 2222 de la SGIRPC.
Instó a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría:
X: @SGIRPC_CDMX
Facebook: @SGIRPCCDMX.
Además de visitar su sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx