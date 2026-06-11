Lluvias en el país, 15% por arriba de promedio: UNAM

Las lluvias registradas en México entre enero y los primeros días de junio de este año han sido 15% más intensas que el promedio de los últimos 30 años, de acuerdo con un análisis del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador de la institución, explicó que este comportamiento se mide a partir de promedios climatológicos de largo plazo, y no mediante comparaciones con años específicos, con el fin de obtener una evaluación más sólida del comportamiento de las precipitaciones.

“En lo que va de 2026 para la República mexicana ha sido anómalo”, señaló el especialista, quien precisó que la distribución de la lluvia no ha sido homogénea en el país, con algunas regiones por debajo del promedio, mientras que el centro del territorio registra niveles superiores a lo habitual.

Zavala Hidalgo, fundador del grupo de Interacción Océano-Atmósfera del ICAyCC, destacó que la variabilidad regional es un elemento clave en el análisis del clima, ya que el norte, centro y sur del país presentan comportamientos distintos en términos de precipitación.

Chubascos continuarán

El especialista advirtió que las condiciones de lluvia persistirán durante la semana debido a la influencia de sistemas meteorológicos activos, incluyendo los remanentes de la depresión tropical Boris y la tormenta tropical Cristina, que continúan generando humedad en distintas regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias muy fuertes en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México se esperan precipitaciones fuertes.

Zavala Hidalgo indicó que esta situación podría mantenerse incluso hoy 11 de junio, fecha en la que se prevé la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y recordó que, climatológicamente, la mayoría de los días de esa fecha suelen presentar lluvia en el país.

Temporada de ciclones

Respecto a la temporada de ciclones tropicales, que inició el 15 de mayo y concluye en noviembre, el investigador señaló que hasta ahora el comportamiento se mantiene dentro de los rangos históricos, aunque podría modificarse conforme avance el año.