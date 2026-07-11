Dos muertos en un tiroteo en Canadá, el sospechoso logró escapar

Dos personas murieron el sábado y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

Según un nuevo balance de la policía, un total de "seis personas fueron encontradas con heridas de bala". Entre ellas, "dos fueron declaradas muertas".

La policía, que no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos, indicó que "aseguró la zona", pero precisó que el presunto autor del tiroteo sigue "fugitivo".

"Hay una gran presencia policial en el lugar mientras los oficiales continúan con su investigación", agregó.

Según un corresponsal de la AFP en el lugar, este tiroteo ocurrió en un festival de salsa que se celebraba en la calle St. Clair.

Las imágenes tomadas por el corresponsal muestran numerosos autos de policía, con las luces de emergencia encendidas, asegurando la zona.

El incidente se produce poco después de otro tiroteo en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

En febrero, un tiroteo en una escuela en el pequeño pueblo minero occidental de Tumbler Ridge dejó ocho muertos, incluida la madre y el medio hermano de la atacante, y 27 heridos antes de que ella se quitara la vida.