Marchas y concentraciones HOY 12 de julio en CDMX: estas son las movilizaciones previstas para este domingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé para este domingo 12 de julio una jornada con dos marchas, siete concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, así como diversos eventos deportivos, culturales y de entretenimiento que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Las movilizaciones estarán distribuidas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez y Xochimilco, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

¿Qué marchas habrá este domingo 12 de julio?

La primera movilización está convocada por la Unión Vecinal Azcapotzalco, que realizará una Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco.

La actividad comenzará a las 09:00 horas en el Parque de la China, con un recorrido cuyo destino aún no ha sido definido. El objetivo es promover la convivencia entre vecinos, fortalecer la solidaridad y fomentar un entorno más seguro y respetuoso. Se prevé una asistencia de alrededor de 35 personas.

Más tarde, a las 12:00 horas, Colectivos de Madres Buscadoras marcharán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Ángel de la Independencia.

La movilización contempla una celebración espiritual y una caminata para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología ocurrida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, además de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en México. La SSC estima una participación cercana a 150 personas y no descarta que otros colectivos se sumen a la protesta.

Concentraciones previstas en la CDMX

Además de las marchas, la agenda contempla siete concentraciones, entre las que destacan:

11:00 horas: Integrantes de Mexicanos con Ucrania se reunirán en la Alameda Central para rendir homenaje a una escritora y defensora de derechos humanos ucraniana.

10:00 horas: Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán en el Lago Mayor de Chapultepec para exigir la devolución de perros y gatos retirados de un albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.

12:00 horas: La Asamblea de Coordinación Roja de la Sección 10 de la CNTE realizará un evento político-cultural en apoyo a trabajadores de la empresa Tornel.

12:00 horas: La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento "Urban Flowers" en Plaza Tlaxcoaque, donde exigirá espacios seguros para consumidoras de cannabis y realizará una actividad en beneficio de perros y gatos.

17:00 horas: Aficionados de la Selección Mexicana fueron convocados en el Ángel de la Independencia para agradecer el desempeño del equipo durante el Mundial de 2026. Se espera una asistencia aproximada de 400 personas.

También habrá rodadas y eventos masivos

La SSC también tiene registradas dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento a lo largo del día. Entre los más relevantes destacan el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026, el Paseo Dominical Muévete en Bici, el FIFA Fan Festival en el Zócalo, el Pumas Fan Fest, además de conciertos, espectáculos y actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Debido a la concentración de actividades durante este domingo, las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos oficiales sobre cierres y afectaciones a la circulación, especialmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa.