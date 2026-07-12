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Marchas y concentraciones HOY 12 de julio en CDMX: estas son las movilizaciones previstas para este domingo
Las movilizaciones estarán distribuidas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez y Xochimilco, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé para este domingo 12 de julio una jornada con dos marchas, siete concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, así como diversos eventos deportivos, culturales y de entretenimiento que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital.
Las movilizaciones estarán distribuidas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez y Xochimilco, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.
¿Qué marchas habrá este domingo 12 de julio?
La primera movilización está convocada por la Unión Vecinal Azcapotzalco, que realizará una Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco.
La actividad comenzará a las 09:00 horas en el Parque de la China, con un recorrido cuyo destino aún no ha sido definido. El objetivo es promover la convivencia entre vecinos, fortalecer la solidaridad y fomentar un entorno más seguro y respetuoso. Se prevé una asistencia de alrededor de 35 personas.
Más tarde, a las 12:00 horas, Colectivos de Madres Buscadoras marcharán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Ángel de la Independencia.
La movilización contempla una celebración espiritual y una caminata para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología ocurrida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, además de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en México. La SSC estima una participación cercana a 150 personas y no descarta que otros colectivos se sumen a la protesta.
Concentraciones previstas en la CDMX
Además de las marchas, la agenda contempla siete concentraciones, entre las que destacan:
También habrá rodadas y eventos masivos
La SSC también tiene registradas dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento a lo largo del día. Entre los más relevantes destacan el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026, el Paseo Dominical Muévete en Bici, el FIFA Fan Festival en el Zócalo, el Pumas Fan Fest, además de conciertos, espectáculos y actividades relacionadas con el Mundial 2026.
Debido a la concentración de actividades durante este domingo, las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos oficiales sobre cierres y afectaciones a la circulación, especialmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa.