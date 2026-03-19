Caro Quintero negocia un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en Estados Unidos

El líder del narcotráfico mexicano ⁠Rafael Caro Quintero está negociando con la fiscalía estadounidense un posible acuerdo de culpabilidad, declaró este jueves su abogada ante el tribunal.

Caro Quintero, de 73 años, se declaró no culpable en febrero de 2025 de los cargos que se le imputan, entre los que se incluyen la participación continuada en una organización criminal y haber conspirado para la importación de cocaína.

El fundador del Cartel de Guadalajara, que en su día reinó en el mapa del crimen organizado de México, se encuentra actualmente en prisión en Brooklyn.

En una vista celebrada en el tribunal federal de Brooklyn, la abogada de Caro Quintero, Elizabeth Macedonio, afirmó que los fiscales y los abogados defensores "seguían discutiendo una resolución que evitara el juicio".

Posteriormente, dijo a los periodistas que las negociaciones se encontraban en una fase inicial.

El fiscal federal Francisco Navarro declaró ante el tribunal: "Actualmente no hay ninguna oferta de acuerdo".

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que no solicitaría la pena de muerte ⁠para Caro Quintero, cuyo juicio está previsto provisionalmente ⁠para el 8 de marzo de ⁠2027.

Las autoridades mexicanas expulsaron a Caro Quintero en febrero de 2025 como parte de ⁠la entrega sorpresa de 29 presuntos capos de la droga a Estados Unidos.

Había pasado 28 años en prisión en México tras ser condenado por el asesinato en 1985 del exagente antidroga estadounidense Enrique "Kiki" Camarena, uno de los asesinatos más notorios de la lucha contra el narcotráfico en México.

Caro Quintero fue puesto en libertad en 2013 por un tecnicismo, pero las autoridades mexicanas lo ⁠volvieron a detener en 2022 cuando Estados Unidos solicitó su extradición. Él ha negado su implicación en la muerte de Camarena.