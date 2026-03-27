Municipios de BCS concentran 30% de la deuda total en la entidad

La deuda de los municipios de Baja California Sur representa casi un tercio del total de pasivos del estado, cifra por encima del promedio de 4.2% que representa las obligaciones financieras tomando en cuenta el total de la deuda subnacional, ya que en la mayoría de las entidades federativas la deuda pública está concentrada en los gobiernos estatales, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Al cuarto trimestre del 2025 la deuda municipal de Baja California Sur fue de 793 millones de pesos, Los Cabos encabeza el saldo con 578 millones, La Paz registra un monto de 198 millones, Mulegé 15 millones y Loreto 2 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según los registros de la SHCP, Los Cabos tiene comprometido el 100% del Fondo General de Participaciones, lo que equivale a un total de participaciones afectadas de 69 por ciento. Es decir, que alrededor de siete de cada 10 pesos que ingresan al municipio por parte de la Federación ya están comprometidos al pago de la deuda.

De acuerdo con el Registro Público Único, los municipios de Baja California Sur no contrataron financiamientos en el último año; de hecho, el gobierno estatal solamente adquirió dos créditos por un monto total de 700 millones de pesos, cuyo destino fue para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Entre el cuarto trimestre del 2016 y mismo periodo del 2025 la composición de la deuda subnacional pasó de 84.6% del ocupado por los estados a 89.8%, la participación de los municipios se redujo a la mitad, al caer de 8.4% a 4.2% en el mismo periodo, mientras que los entes públicos estatales y municipales también decrecieron de 6.9% a 6.0% del total.

En el 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que establece los límites y reglas que deben seguir los gobiernos locales para contratar deuda y manejar sus finanzas.

Guanajuato es la segunda entidad federativa con mayor peso municipal, ya que los ayuntamientos concentraron 16% de las obligaciones financieras totales del estado, seguido por Jalisco cuyos municipios concentran 13% de la deuda total del estado, Sonora con 12% y Puebla donde 11% de la deuda total está en manos de entes públicos municipales.

En contraste, en Coahuila, Ciudad de México Hidalgo, Querétaro y Zacatecas 100% de la deuda está concentrada en el gobierno estatal, sin participación municipal ni de entes públicos.

Por entidades

En términos absolutos, al cierre del 2025 Nuevo León encabeza la lista con un saldo de deuda municipal de 5,081 millones de pesos, seguido por Jalisco con 4,363 millones y Sonora 4,125 millones de pesos.

Querétaro y Tlaxcala no presentan saldos de deuda municipal, mientras que en Hidalgo el saldo es apenas de 7 millones de pesos y en Zacatecas de 27 millones. La SHCP reporta un total nacional de 30,019 millones de pesos en deuda municipal.