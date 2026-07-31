DEA felicita a México por captura del "R1", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó este viernes a las autoridades mexicanas por la "exitosa operación y arresto" de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y señalado como líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la DEA citó a Terrance Cole, actual administrador de la agencia estadounidense, quien felicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano por la labor.

El jueves pasado, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en el Centro Histórico de la localidad, durante el festival de Día de Muertos.

El funcionario indicó que la detención se realizó tras meses de trabajos de investigación, en una operación conjunta entre la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

A su vez, señaló que Ramón Ángel “N” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, la cual opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

El secretario indicó que esta célula está relacionada con "extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región".

Además, resaltó que con la detención del “R1”, ya son 31 personas las detenidas por el crimen contra Manzo. Agregó que esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con lo que, a través de la inteligencia, investigación y coordinación, se busca combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales.