Campesinos y transportistas prolongan bloqueos

Por segundo día consecutivo, no hubo acuerdo entre representantes del gobierno federal y dirigentes de organizaciones campesinas y de transportistas que demandan resolver los problemas de inseguridad pública y falta de apoyo al campo, y se oponen a la nueva Ley de Aguas, quienes advirtieron que los bloqueos carreteros que iniciaron el pasado lunes continuarán.

“Las manifestaciones van a seguir, ustedes deben saber que hay más de 40 puntos carreteros donde tenemos tapones y en las aduanas fronterizas”, declaró Baltazar Valdez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNPCM).

Entrevistado en la Cámara de Senadores tras intentar, sin éxito, junto con David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), y Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California, abordar a Ariadna Montiel, secretaria de Desarrollo Social, al término de su comparecencia para que sirva de contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien quieren reunirse, aseguró que no levantarán los bloqueos carreteros ni dejarán de protestar porque “la experiencia nos dice que si hacemos eso sencillamente no pasa nada, el gobierno se vuelve a desentender”.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el diputado Elías Lixa Abimerhi (PAN), sostuvo que la iniciativa representa un retroceso que pone en riesgo el acceso al agua, al tratarse de una reforma centralista, recaudatoria y diseñada para el control político, no para resolver la crisis hídrica del país.

En tanto, Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, se reunió con representantes de organizaciones campesinas, con quienes acordó la instalación de mesas de diálogo para analizar la propuesta en materia de Ley de Aguas, ello luego de que agricultores mostraran su preocupación por posibles afectaciones a concesiones.

Incluso se planteó que Monreal Ávila apoye en las negociaciones que este grupo de agricultores lleva con la Secretaría de Gobernación para levantar los bloqueos carreteros que llevan a cabo en diferentes partes del país, según dijo el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez Gómez.