Carrusel

La Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por Jessica Saiden Quiroz (Morena), avaló con 27 votos reformar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Conducida en la sesión por Sergio Mayer Bretón, la modificación obliga al mantenimiento continuo y la activación comunitaria de espacios públicos recuperados mediante actividades culturales y deportivas. El dictamen, que unifica propuestas de Morena y el PAN, también actualiza la nomenclatura de la Ciudad de México e incorpora el concepto clave de "vivienda adecuada".

Globos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo una reunión en las oficinas de Keidanren (Federación Empresarial Japonesa) en Tokio, con el fin de consolidar la cooperación institucional y comercial bilateral. Acompañada por Koji Shibata, copresidente del Comité Económico Japón-México del organismo, la legisladora destacó que la inversión nipona en territorio nacional superó los 4,000 millones de dólares en 2024.

Biciclo

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, se reunió con la dirigencia del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda Salas, donde reconoció el respaldo del magisterio al gobierno de Claudia Sheinbaum. Destacó los logros del ciclo escolar 2025-2026, como la eliminación de la comida chatarra y aumentos salariales del 10% en 2025 y 9% en 2026. Además, anunció la basificación de 1.2 millones de docentes y una ruta para desaparecer la Usicamm.